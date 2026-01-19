Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Incendios, miedo y alerta permanente

Gorina fue escenario de una jornada marcada por el fuego y la tensión

19 de Enero de 2026 | 02:04
Edición impresa

Las últimas 24 horas estuvieron marcadas por momentos de tensión en distintos puntos de La Plata, a raíz de tres incendios que obligaron a la intervención de bomberos, fuerzas de seguridad y personal municipal. Los episodios, ocurridos tanto en zonas rurales como en el casco urbano, volvieron a encender la alarma por la reiteración de focos ígneos y las condiciones que favorecen su propagación.

El caso más preocupante se registró en Gorina, en inmediaciones de la Unidad Penitenciaria N° 18, ubicada en la zona de 501 y 143. Allí, un incendio de gran magnitud avanzó sobre extensos pastizales linderos al predio carcelario y generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros. Vecinos de la zona relataron escenas de preocupación y aseguraron que debieron organizarse para hacer “guardias” con baldes de agua ante la persistencia de focos activos. Dos dotaciones de bomberos trabajaron para contener las llamas y evitar que el fuego alcanzara viviendas cercanas.

Horas más tarde, otro foco ígneo fue reportado detrás de la misma unidad penitenciaria, en la zona rural de 487 entre 147 y 148. En este caso, personal del Comando de Patrullas y Bomberos de City Bell logró controlar el incendio sin que se registraran víctimas ni daños materiales. Desde el Servicio Penitenciario confirmaron que el siniestro no comprometió la seguridad del establecimiento.

En paralelo, el Centro fue escenario de un hecho distinto pero igualmente alarmante. Un hombre de 30 años fue detenido acusado de iniciar al menos seis incendios intencionales en contenedores de basura. El raid incluyó focos en Diagonal 80 y 48, 55 entre 7 y 8, 57 entre 8 y 10, 56 entre 8 y 9 y 10 y Diagonal 73, donde finalmente fue interceptado. En su poder se secuestraron botellas con alcohol y encendedores. Quedó a disposición de la Justicia.

 

