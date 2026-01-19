Los 48 de Pampita: festejó con su familia en las playas de Cancún, las fotos

19 de Enero de 2026 | 08:59

Pampita cumplió 48 años y lo celebró en un hotel de lujo ubicado en Costa Mujeres, al norte de Cancún.

“Yo nací con el alma encendida”, escribió la modelo en una publicación en sus redes.

Así, Carolina decidió hacer la celebración al aire libre con una mesa larga que tenía copas de cristal, velas y vajilla en tonos claros. Además, a su alrededor había almohadones blancos para que se sentaran los invitados.

Cerca de la mesa principal, había carpas rústicas con luces y sillones de playa.

Y para hacer el espacio aún más especial, reinaban luces cálidas colgantes.

Vale destacar que, entre los que acompañaron a la modelo en su noche de celebración especial, se destacaron sus hijos y su novio, Martín Pepa.