El Chaqueño Palavecino habló sobre el posteo de Jorge Rial señalando al presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei participó del Festival de Jesús María y se animó a subir al escenario para cantar junto al Chaqueño Palavecino.

Milei cantó Amor Salvaje y generó una fuerte polémica en las redes.

Entre las reacciones apareció la de Jorge Rial, atento a cada una de sus apariciones públicas del mandatario. Allí, fue contundente y destrozó al artista salteño.

"¿El Chequeño Palavecino? ¿No era así como se llamaba a los artistas que viven del Estado? ¿O será mejor decir el Chaqueño Pagavecino?", fue el posteo que decidió compartir.

Así, en este cuadro de situación, el cantante rompió el silencio y contestó de manera directa: "Seguramente más de uno va a hablar. Yo no tengo banderas políticas para nada", comenzó diciendo el Chaqueño. Luego, dejó en claro que "me gusta la parte social, sabía que cantaba y es el presidente de la nación".

Respecto al posteo de Jorge Rial, quien habría dado a entender con la publicación que recibió algún tipo de remuneración, Palavecino subrayó que "absolutamente nada. Todas las entradas se han vendido mucho antes de que anuncien que el presidente iba y todas las noches atrás sin el presidente se han agotado. No pueden hablar de eso porque nada que ver", cerró el chaqueño.