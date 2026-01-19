La Frontera en la mira: Pinamar endurece las sanciones

Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Tras el grave accidente en los médanos que dejó a un niño en terapia intensiva, la comuna anunció sanciones de hasta $15 millones y cargos por gastos médicos
En plena temporada de verano y con miles de turistas circulando por la ciudad, el municipio de Pinamar decidió avanzar con un fuerte endurecimiento de las sanciones para quienes transiten con vehículos por zonas no habilitadas. La medida apunta especialmente a cuatriciclos, motos, camionetas y UTVs, y contempla multas millonarias, el secuestro de vehículos y el cobro de gastos médicos y operativos de emergencia.
La decisión fue oficializada a través de un decreto que reglamenta la Ordenanza Municipal 4794/16 elevando de manera significativa las penalidades vigentes. El anuncio llega luego del choque ocurrido el lunes pasado en los médanos de La Frontera, donde resultó herido Bastián, un nene de 8 años que continúa internado en terapia intensiva.
Como anticiparon fuentes oficiales, las multas oscilarán entre los 8.500 y los 25.000 módulos, lo que puede traducirse en sanciones de hasta 15 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción, el riesgo generado y la reincidencia del conductor.
La normativa también habilita el secuestro preventivo de los vehículos cuando la conducta represente un peligro para la vida o la integridad física de las personas. A esto se suma la inhabilitación prolongada de licencias de conducir y la posibilidad de realizar denuncias penales en los casos de ingreso indebido a propiedades privadas.
Uno de los puntos centrales del decreto es que el infractor podrá ser considerado responsable de todos los gastos derivados de accidentes o infracciones. Esto incluye atención médica, internaciones, traslados sanitarios, tratamientos, medicamentos y operativos de emergencia. Además, el municipio prevé el recupero de los daños ambientales ocasionados en playas, médanos, forestación y bienes municipales.
Para reforzar el cumplimiento de la norma, la Municipalidad desplegó seis operativos activos en accesos y egresos de La Frontera y sobre el frente de la ruta. Allí, personal de tránsito y fuerzas de seguridad realizan controles de documentación y alcoholemia.
Las nuevas sanciones ya forman parte del Código de Faltas Municipal y serán aplicadas por el Juzgado de Faltas correspondiente. También se advirtió que habrá castigos severos para quienes permitan el uso de cuatriciclos o UTVs a menores de edad sin supervisión ni cumplimiento de la normativa vigente.
“Estas medidas entran en vigor de inmediato, ya que buscan proteger la integridad de residentes y turistas, asegurando que Pinamar siga siendo un destino turístico de excelencia, donde la diversión y el disfrute convivan con el respeto a las normas y la seguridad”, remarca un comunicado oficial.
El último parte médico de Bastián Jerez, el niño de 8 años que debió ser internado de urgencia el lunes pasado luego de que la UTV en la que iba chocara de frente con una camioneta en los médanos de Pinamar, indica que el menor se encuentra “estable” y en “coma farmacológico”.
“El paciente se encuentra en coma farmacológico inducido, con asistencia ventilatoria mecánica”, indicaron desde el Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata, donde “se aguarda su evolución para iniciar de manera gradual y progresiva el descenso de sedantes, conforme a la respuesta clínica”.
