Etcheverry avanzó tras una dura batalla

Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?
Cianobacterias: una amenaza silenciosa que alarma a la Región
Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones
Irán advierte sobre su fuerza Quds: “Recibirán una respuesta adecuada”
AFA-gate: el juez analiza si llama a declarar a Faroni tras su presentación
Las exportaciones mineras, con un récord histórico el año pasado
Avance chino: un crédito millonario para reactivar una represa en el sur
Investigar física en La Plata: partículas, origen y evolución infinita
Bomberos salvaron a un cachorro que había caído en un desagüe
La Región estuvo en alerta por la crecida del Río de la Plata
Estabilidad en la actualización de precios de alquileres para febrero
Gorina fue escenario de una jornada marcada por el fuego y la tensión
“Solo pedimos que no lo olviden”: a seis años del crimen de Báez Sosa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En cinco sets venció en el debut al serbio Kecmanovic y mañana enfrentará al británico Arthur Fery. Hubo triunfo de Carlos Alcaraz
El tenista platense Tomás Etcheverry (62º), tuvo un comienzo explosivo en el Abierto de Australia al debutar con éxito sobre el serbio Miomir Kecmanovic en el marco de la primera ronda, y ahora enfoca sus esfuerzo a partido que sostendrá mañana ante el inglés Arthur Fery, por la segunda ronda.
En un partido que duró tres horas y 57 minutos, el oriundo de La Plata venció en cinco sets, con un resultado de 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4, al serbio número 60 del ranking.
“Venía manejándolo bien y me encontré dos sets a uno abajo. Era una prueba de carácter, estaba enojado porque por tonterías había quedado abajo en el partido y ya no tenía margen de error”, indicó Etcheverry tras el partido.
Además, añadió: “Estoy orgulloso de haber podido sacar este partido adelante. Él juega muy bien, tiene buenos golpes. Sabe competir, hace varios años que está acá y nos conocemos mucho”.
Por su parte, Francisco Comesaña, derrotó al estadounidense Patrick Kypson en un partido que duró cerca dee tres horas. El marplatense se impuso por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3 y en la siguiente ronda jugará contra Frances Tiafoe.
Quien no corrió con la misma fortuna que Comesaña fue el bonaerense Camilo Ugo Carabelli que perdió 6-7 (5), 1-6 y 2-6 con el húngaro Marton Fucsovics.
LE PUEDE INTERESAR
Loterías y quinielas
LE PUEDE INTERESAR
Turf – Programas y Resultados
Por otra parte, Sebastián Báez debutara esta noche cerca de las 22:30 ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard.
En tanto que el español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, le ganó al local Adam Walton por 6-3, 7-6(2) y 6-2 y ahora jugará contra el alemán Yannick Hanfmann.
Además, el estadounidense Michael Zeng le ganó 6-4, 6-4, 6-3, 7-6(0) y 6-3 a su compatriota Sebastian Korda; el bosnio Damir Dzumhur derrotó 7-5, 6-0 y 6-4 al canadiense Liam Draxl; el portugués Jaime Faria venció 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 al belga Alexander Blockx y el estadounidense Emilio Nava le ganó 6-2, 7-5, 6(5)-7, 4-6 y 7-6(6) al francés Kyrian Jacquet.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí