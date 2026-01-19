Etcheverry avanzó tras una dura batalla

El tenista platense Tomás Etcheverry (62º), tuvo un comienzo explosivo en el Abierto de Australia al debutar con éxito sobre el serbio Miomir Kecmanovic en el marco de la primera ronda, y ahora enfoca sus esfuerzo a partido que sostendrá mañana ante el inglés Arthur Fery, por la segunda ronda.

En un partido que duró tres horas y 57 minutos, el oriundo de La Plata venció en cinco sets, con un resultado de 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4, al serbio número 60 del ranking.

“Venía manejándolo bien y me encontré dos sets a uno abajo. Era una prueba de carácter, estaba enojado porque por tonterías había quedado abajo en el partido y ya no tenía margen de error”, indicó Etcheverry tras el partido.

Además, añadió: “Estoy orgulloso de haber podido sacar este partido adelante. Él juega muy bien, tiene buenos golpes. Sabe competir, hace varios años que está acá y nos conocemos mucho”.

Por su parte, Francisco Comesaña, derrotó al estadounidense Patrick Kypson en un partido que duró cerca dee tres horas. El marplatense se impuso por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3 y en la siguiente ronda jugará contra Frances Tiafoe.

Quien no corrió con la misma fortuna que Comesaña fue el bonaerense Camilo Ugo Carabelli que perdió 6-7 (5), 1-6 y 2-6 con el húngaro Marton Fucsovics.

Por otra parte, Sebastián Báez debutara esta noche cerca de las 22:30 ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard.

En tanto que el español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, le ganó al local Adam Walton por 6-3, 7-6(2) y 6-2 y ahora jugará contra el alemán Yannick Hanfmann.

Además, el estadounidense Michael Zeng le ganó 6-4, 6-4, 6-3, 7-6(0) y 6-3 a su compatriota Sebastian Korda; el bosnio Damir Dzumhur derrotó 7-5, 6-0 y 6-4 al canadiense Liam Draxl; el portugués Jaime Faria venció 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 al belga Alexander Blockx y el estadounidense Emilio Nava le ganó 6-2, 7-5, 6(5)-7, 4-6 y 7-6(6) al francés Kyrian Jacquet.