Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: hora, formaciones y cómo ver online

Estudiantes inicia la temporada con su debut en la Copa Argentina. Esta noche, desde las 21.15, se medirá ante Ituzaingó en el Estadio Florencio Sola, por los 32avos de final del certamen. Daniel Zamora será el encargado de impartir justicia, mientras que el encuentro será televisado por TyC Sports y transmitido por el equipo de la Supertransmi a través de FM La Redonda 100.3 ( ESCUCHAR AQUI ).

El Pincha pone primera en un 2026 con una agenda recargada. En el primer semestre, como mínimo, tendrá más de 20 partidos por disputar entre los distintos frentes, tanto en el ámbito nacional como en el continental. Por eso, entrada la noche en el sur del Gran Buenos Aires, dará el puntapié inicial en el certamen más federal del fútbol argentino.

En un choque entre leones, el platense y el del Oeste quedarán mano a mano para definir al clasificado a los 16avos de final, instancia en la que se medirán con el ganador del cruce entre Rosario Central y Sportivo Belgrano, partido que por el momento no tiene fecha ni horario confirmados.

Con presentes totalmente distintos, jugarán a partido único, una modalidad en la que muchas veces las diferencias de categoría quedan del otro lado de la línea de cal. Una realidad que Estudiantes conoce bien, ya que en ediciones anteriores quedó eliminado a manos de equipos del ascenso, como Pacífico o Deportivo Laferrere.

Pese a ello, el conjunto albirrojo mantiene un saldo positivo en sus debuts en este certamen: de las 13 ediciones disputadas, en 11 logró avanzar a los 16avos de final. Para sostener esa racha deberá enfrentar a un rival dos categorías menor, pero que viene de una gran campaña, tras lograr el ascenso a la Primera B Metropolitana luego de vencer por penales a Sportivo Barracas en la final del Reducido.

A diferencia del equipo de la Capital provincial, el Verde contó con más tiempo de preparación y ya disputó un amistoso, dividido en tres bloques, ante un combinado de futbolistas libres. Los dirigidos por Diego Herrero se impusieron en todos los encuentros.

Domínguez se mantuvo hermético con el armado de la estructura del equipo titular

En cuanto al mercado de pases, el León del Oeste tuvo una ventana movida, con 12 incorporaciones y seis bajas, además de la salida de su exentrenador Matías De Cicco, quien se despidió del equipo tras el ascenso. Su debut en el campeonato será ante Deportivo Armenio, finalista del último Torneo Reducido, en el Carlos Sacaan, el fin de semana del 7 de febrero. Cabe recordar que comparte divisional con Villa San Carlos, rival al que enfrentará en la segunda fecha del certamen.

Por el lado de Estudiantes, el entrenador Eduardo Domínguez no dio demasiados indicios sobre la estructura inicial del equipo. De todos modos, la idea del DT es sostener desde el arranque gran parte de la base que viene de consagrarse bicampeona del fútbol argentino.

En la semana previa se barajó la posibilidad de que Fabricio Iacovich sea el guardián del arco, aunque finalmente Fernando Muslera continuará como titular. En la defensa, Eric Meza y Gastón Benedetti ocuparán los laterales, mientras que la zaga central estará integrada por Santiago Núñez y Leandro González Pirez.

En el mediocampo, el capitán Santiago Ascacibar seguirá siendo una fija en el círculo central, acompañado por su nuevo socio Ezequiel Piovi. La duda pasa por el tercer integrante de la línea, puesto que se disputan José Sosa y Alexis Castro, con una diferencia mínima entre ambos.

En el frente de ataque, Guido Carrillo se perfila como el referente de área, aunque no se descarta la presencia de Lucas Alario. Por las bandas, las opciones están entre el canterano Fabricio Pérez y el colombiano Edwin Cetré. Así y todo, el oriundo de Chascomús, Joaquín Tobio Burgos es el tercero en discordia y también aparece como alternativa.

Con estos condimentos, Estudiantes se prepara para poner en marcha una temporada cargada de compromisos e intensidad. Antes del estreno en el Torneo Apertura ante Independiente, deberá demostrar de qué está hecho ante un rival de menor jerarquía, pero que no tiene nada que perder.