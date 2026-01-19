Violencia de género: tremenda reflexión de Romina Gaetani, a casi un mes de la denuncia a su ex pareja, los detalles

El FMI mantuvo las proyecciones de crecimiento del 4% para la Argentina en 2026 y 2027
Recordemos que, el 29 de diciembre de 2025, Romina Gaetani inició una causa por presunta violencia de género contra su ex novio, Luis Cavanagh.
Ahora, la denuncia avanzó y se conocieron las declaraciones de ambos.
En ese contexto, la actriz hizo un comunicado en sus redes sociales, explicando por qué eligió no hablar con la prensa sobre el tema.
"Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y respeto con el que trataron el tema", escribió Romina Gaetani en sus redes. Aquí, vale destacar que, desde que se conoció la noticia, ella nunca habló directo con la prensa, pero sí lo hizo su abogado, en su nombre.
"Lo que hace la exposición es intensificar el dolor; no solo el mío, sino también el de nuestras familias", confesó Romina Gaetani.
Romina Gaetani aseguró que no hablará por el momento y pidió paciencia: "En estos casos, el tiempo es necesario".
"Lo que una siempre escuchó de otras víctimas de violencia, cuando te toca a vos a nivel físico, no, no... siempre entendés a las víctimas de violencia. Cuando se llega a las manos es... ahí es donde no puedo hablar", expresó Romina Gaetani para cerrar su idea y expresar el dolor que transita por estos días.
