Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia

La inseguridad vial volvió a golpear con fuerza en La Plata y sumó una nueva víctima fatal. Una mujer de 47 años murió ayer tras protagonizar un accidente de tránsito mientras circulaba a bordo de una motocicleta en la zona oeste de la ciudad. El hecho no sólo enluta otra vez a la Región, sino que vuelve a poner en foco un dato que preocupa: las motos concentran todas las muertes viales registradas en lo que va de 2026.

El episodio ocurrió en las últimas horas sobre avenida 520, entre 165 y 166, en jurisdicción de Melchor Romero. Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre un siniestro vial en ese tramo de la avenida. Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron una motocicleta Mondial Max 110, de color negro, tendida sobre la cinta asfáltica.

A pocos metros del rodado, yacía una mujer inconsciente e identificada como Valeria Liliana Arroyo, con visibles heridas en la cabeza y el rostro, y una importante pérdida de sangre. De acuerdo al parte oficial, no llevaba casco colocado al momento del impacto. De inmediato se solicitó una ambulancia del SAME, que trasladó a la víctima en estado crítico al Hospital de Melchor Romero.

Testigos ocasionales indicaron a la Policía que la mujer habría perdido el control de la motocicleta, impactando contra la rambla divisoria de la calzada. En el lugar quedó preservada la escena a la espera del arribo de Policía Científica, mientras se iniciaban las actuaciones judiciales de rigor.

Horas más tarde, desde el nosocomio se confirmó el peor desenlace: la mujer falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas. La causa quedó caratulada como “muerte por accidente” y es investigada por la UFI 14 de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3. El cuerpo fue trasladado a la morgue para la correspondiente autopsia.

La muerte de la mujer generó una profunda conmoción en la zona, ya que era vecina del barrio y residía a pocas cuadras del lugar del accidente. Con el correr de las horas, el impacto del siniestro se sintió entre frentistas, que se acercaron a la escena y al hospital en medio de escenas de dolor.

La tragedia no es un hecho aislado. Por el contrario, se inscribe en un contexto cada vez más alarmante. Con apenas 18 días transcurridos de 2026, ya se registraron cinco muertes por accidentes de tránsito en la Región, y las cinco víctimas circulaban en motocicleta. El dato, contundente, refuerza una tendencia que viene consolidándose año tras año.

Una triste estadística

Durante 2025, La Plata, Berisso y Ensenada cerraron el año con 80 fallecidos en siniestros viales, el número más alto de los últimos tres años. De ese total, más del 60% involucró a motociclistas o acompañantes, confirmando que las motos siguen siendo el eslabón más vulnerable del sistema vial.

Especialistas advierten que esta predominancia responde a múltiples factores: la exposición directa del cuerpo, el incumplimiento de normas básicas de seguridad y conductas de riesgo que se repiten a diario. Un relevamiento de la ONG Corazones Azules Argentina, realizado el año pasado en distintos puntos de La Plata, reveló que casi 7 de cada 10 motociclistas circulan sin casco o lo usan de manera incorrecta. El informe también detectó altos niveles de cruces con semáforos en rojo y circulación nocturna sin luces reglamentarias.

El mapa de las tragedias viales muestra, además, una fuerte concentración en avenidas y accesos clave, como la propia 520, donde el flujo vehicular, la velocidad y la convivencia entre distintos tipos de tránsito elevan el riesgo de manera exponencial.

Mientras las estadísticas siguen creciendo, cada nuevo accidente fatal vuelve a exponer una problemática que parece no encontrar freno. El inicio de 2026, con cinco muertes y todas sobre motos, deja una señal de alerta temprana que se suma a un historial reciente marcado por cifras récord.

La muerte de la mujer en Romero no sólo suma otro nombre a una lista que duele: también vuelve a plantear, con crudeza, la urgencia de controles efectivos, prevención sostenida y cambios profundos en las conductas viales, antes de que el rojo de las estadísticas vuelva a escribir otro año trágico.