Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo despejado, vientos regulares del sector este y una temperatura entre 11 y 24 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana martes anticipan cielo algo nublado, vientos regulares a intensos del sector noreste rotando al este con ráfagas y una temperatura entre 17 y 27 grados.

Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo algo cubierto, vientos intensos del norte rotando al este con ráfagas y una temperatura entre 19 y 29 grados.

Mientras que para el jueves anuncian cielo parcialmente nublado, vientos regulares del norte rotando al este y una temperatura entre 21 y 30 grados.