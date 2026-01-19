Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

La policía española dijo el lunes que se habían confirmado al menos 39 muertes en una colisión de trenes de alta velocidad en el sur del país la noche anterior.

Los esfuerzos para recuperar los cuerpos continúan y es probable que el número de muertos aumente. Algunos pasajeros salieron despedidos a través de las ventanas y sus cuerpos fueron encontrados a cientos de metros del lugar del accidente, dijo el presidente regional de Andalucía, Juanma Moreno.

La colisión ocurrió el domingo a las 7:45 de la tarde cuando la parte trasera de un tren que transportaba a 289 pasajeros en la ruta de Málaga a la capital, Madrid, se salió de las vías a las 7:45 de la tarde. Chocó contra un tren que venía de Madrid a Huelva, otra ciudad del sur de España, según el operador ferroviario Adif.

La cabeza del segundo tren, que transportaba a casi 200 pasajeros, recibió el mayor impacto, dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente. El impacto sacó sus dos primeros vagones de la vía y los envió por una pendiente de 4 metros. Puente dijo que parecía que el mayor número de muertes ocurrió en esos vagones.

Las autoridades dijeron que todos los sobrevivientes habían sido rescatados en la madrugada, mientras que el trabajo continuaba para recuperar e identificar a los muertos.

Moreno dijo el lunes por la mañana que los servicios de emergencia seguían buscando.

"Es previsible (que se encuentren más víctimas mortales) cuando uno ve ahora mismo el amasijo de hierros que hay allí. Los bomberos han hecho un gran trabajo, pero lamentablemente cuando la maquinaria pesada levante estos vagones es muy probable que entremos mas victimas".

Moreno dijo que las autoridades también están buscando más cuerpos que puedan haber quedado en el área cercana al accidente.

El impacto fue tan fuerte, señaló, "que hemos encontrado personas fallecidas a cientos de metros del impacto (...) lo que significa que han salido disparados por la ventana".

Algunos españoles que tenían seres queridos viajando en los trenes publicaron mensajes en las redes sociales diciendo que estaban desaparecidos y suplicando por cualquier información.

La Guardia Civil abrió una oficina en Córdoba, la ciudad más cercana al accidente, para que los familiares de los desaparecidos busquen ayuda y dejen muestras de ADN que podrían usarse para identificar cuerpos.

Videos y fotos mostraron vagones de tren retorcidos y volcados bajo luces de emergencia. Los pasajeros dijeron haber salido por ventanas rotas, algunos usando martillos de emergencia para romperlas, según Salvador Jiménez, periodista de la emisora española RTVE, que estaba a bordo de uno de los trenes descarrilados.

Jiménez dijo a la cadena por teléfono el domingo que el descarrilamiento "se sintió como un terremoto".

Las autoridades dijeron que 159 personas resultaron heridas. Para el lunes, la lista eso incluía a 11 adultos y un niño en estado crítico.

El choque tuvo lugar cerca de Adamuz, una localidad en la provincia de Córdoba, unos 370 kilómetros al sur de Madrid.

En Adamuz, un polideportivo se convirtió en un hospital improvisado y la Cruz Roja Española estableció un centro de ayuda ofreciendo asistencia a los servicios de emergencia y a las personas que buscaban información. Miembros de la guardia civil y la defensa civil de España trabajaron en el lugar durante toda la noche.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. "Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país", escribió en X.

El presidente tenía previsto el lugar del accidente el lunes, según su oficina.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, dijo el lunes por la mañana que se desconocía la causa del accidente.

Lo calificó como un incidente "tremendamente extraño" porque ocurrió en un tramo llano de la vía que había sido renovado en mayo. También dijo que el tren que se salió de la vía tenía menos de 4 años. Ese tren pertenecía a la empresa privada Iryo, mientras que el segundo tren, que recibió el mayor impacto, pertenecía a la empresa pública española Renfe.

Según Puente, la parte trasera del primer tren descarriló y chocó contra la cabeza del otro tren. Cuando se le preguntó a Puente cuánto tiempo podría llevar la investigación sobre la causa del accidente, dijo que podría tomar un mes.

Álvaro Fernández, el presidente de Renfe , dijo a la radio pública española RNE que ambos trenes estaban muy por debajo del límite de velocidad de 250 km/h, ya que dijo que uno circulaba a 205 km/h y el otro a 210 km/h. También dijo que "el fallo humano puede quedar descartado".

El siniestro, señaló, "tendrá que ver con material móvil de Iryo o de la infraestructura".

Iryo emitió un comunicado el lunes diciendo que su tren fue fabricado en 2022 y pasó su última revisión de seguridad el 15 de enero. Reiteró sus condolencias por las víctimas y dijo que cooperaría completamente con la investigación oficial sobre las causas de la tragedia.

Se suspendieron los servicios de tren entre Madrid y ciudades de Andalucía para el lunes.

España ha invertido mucho durante décadas en trenes de alta velocidad y actualmente tiene la red ferroviaria más grande de Europa para trenes que se mueven a más de 250 km/h, con más de 3.100 kilómetros de vías, según la Unión Europea.

La red es un medio de transporte popular, seguro y con precios competitivos. Renfe dijo que más de 25 millones de pasajeros tomaron alguno de sus trenes de alta velocidad en 2024.

El accidente del domingo fue el primero con muertes desde que la red de trenes de alta velocidad de España abrió su primera línea en 1992.

El peor accidente de tren en España este siglo ocurrió en 2013, cuando 80 personas murieron después de que un tren descarrilara en el noroeste del país. Una investigación concluyó que el tren viajaba a 179 km/h en un tramo con un límite de velocidad de 80 km/h cuando se salió de las vías. Ese tramo de vía no era de alta velocidad.