Deportes |Deportivo riestra aparece en el horizonte

Boca ganó y llega afilado al Apertura

En el último amistoso de preparación, se impuso por 2-1 a Olimpia, de Paraguay. Merentiel y Zeballos encendieron las elarmas

Boca ganó y llega afilado al Apertura

alan veslasco celebra el gol del empate para boca / FOTOBAIRES

19 de Enero de 2026 | 02:29
Edición impresa

En el último amistoso de preparación, Boca le ganó anoche 2-1 a Olimpia de Paraguay, en San Nicolás, y ya le apuntó los cañones a Deportivo Riestra, que marcará el estreno en el torneo Apertura.

Los goles fueron convertidos por Alan Velasco y Tomás Belmonte. Mientras que Hugo Quintana habría inaugurado el marcador para el cuadro paraguayo.

Miguel Merentiel se retiró lesionado en el primer cuarto de juego y encendió las alarmas. Lo mismo que Exequiel Zeballos, que se retiró ovacionado, pero con un fuerte dolor en el hombro.

A pocos días de su estreno en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra, Boca se fue al descanso en ventaja, después de haber dado vuelta el resultado, y dejando una mejor impresión futbolística que Olimpia. Comenzó con dudas, y en medio de la confusión colectiva, el equipo paraguayo se puso en ventaja a los 16. Jugada por izquierda de Quintana, el delantero que se acomoda y remata hacia al arco. La pelota rebota en Barinaga y descoloca a Marchesín. Un baldazo de agua fría en San Nicolás.

De a poco, Boca se fue acomodando mejor. Los volantes tuvieron mayor contacto con la pelota donde Leandro Paredes fue el eje del equipo. Y los delanteros, se m mostraron decididos y con espacios para lastimar. A los 15, Miguel Merentiel se fue lesionado (dolor en el talón derecho), encendiéndose un alerta de cara al comienzo de la temporada oficial . Su lugar fue cubierto por Lucas Janson, que no gravitó demasiado.

Boca alcanzó el empate, a los 27, después de una doble “carambola”, tras un disparo desde afuera del área de Alan Velasco. Y cuando mejor estaba jugando, Tomás Belmonte, a los 33, adelantó a Boca en el resultado con un certero golpe de cabeza, luego de una gran jugada por izquierda de Exequiel Zeballos, la figura.

Dos días de descanso y a pensar en Barracas (C)

 

