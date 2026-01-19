Reclaman por la remoción de un auto incendiado y abandonado en Meridiano V

En la zona de calle 16 entre 70 y 71 del barrio Meridiano V los vecinos manifestaron su preocupación por la permanencia de un vehículo quemado que se encuentra abandonado en la vía pública desde el pasado 21 de diciembre. A pesar de haber transcurrido casi un mes desde el siniestro, la estructura permanece en el lugar, generando inconvenientes en la cuadra.

La presencia del rodado derivó en problemas de higiene y seguridad para el barrio. Según denuncian los frentistas, el auto comenzó a acumular basura en su interior y atrae a personas ajenas a la zona que se acercan con la intención de desmantelar partes o revisar la unidad, lo que altera la normal convivencia de los vecinos.

Ante esta situación, los afectados señalan que han realizado reiterados avisos a la línea de atención vecinal 147 desde el primer día del incidente.

Sin embargo, todavía aguardan una respuesta operativa que permita remover el vehículo y limpiar el sector para normalizar el tránsito y la limpieza en esa altura de la ciudad.