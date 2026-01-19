Avanza el cronograma de pagos de ANSES. quiénes cobran este lunes 19 de enero

El ciclo de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza este lunes 19 de enero con el desembolso de haberes para jubilados, pensionados y titulares de diversos programas sociales. Fiel a su esquema habitual, el organismo distribuye los fondos de forma escalonada, tomando como referencia el último dígito del documento de identidad de los beneficiarios.

Para este inicio de 2025, las asignaciones y haberes llegan con un incremento del 2,47%, cifra que surge de aplicar la actual fórmula de movilidad basada en la inflación (IPC) de noviembre. Asimismo, el Gobierno ratificó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000, destinado a fortalecer el poder adquisitivo de los adultos mayores que perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.

Tras la actualización y la suma del bono extraordinario, el piso salarial para los jubilados de la mínima se sitúa este mes en $419.299,32. En la misma línea, los haberes para otros beneficios quedaron establecidos de la siguiente manera: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $349.439,46, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez se fijaron en $314.509,52. En tanto, las titulares de la pensión para madres de siete hijos percibirán el mismo monto que la jubilación mínima.

Quiénes tienen fecha de cobro hoy, lunes 19 de enero

De acuerdo al cronograma oficial, hoy perciben sus haberes los siguientes grupos según su terminación de DNI:

Jubilados y pensionados (mínima): Documentos finalizados en 6.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar por Hijo: Documentos finalizados en 6.

Asignación por Embarazo (AUE): Documentos finalizados en 5.

Asignaciones por Prenatal y Maternidad: Documentos finalizados en 6 y 7.

El organismo previsional recuerda que la información sobre montos detallados y próximas fechas de pago está disponible para consulta autogestionada en la plataforma "Mi ANSES", ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.