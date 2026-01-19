Tras la confrontación inicial, la AFA busca ponerse en regla con la IGJ para mudarse a Provincia
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?
Cianobacterias: una amenaza silenciosa que alarma a la Región
Tras una semana sin recolección, en sector de Tolosa los vecinos "combaten" contra los roedores
Consumo masivo: aumentan los pagos digitales pero no alcanzan para el repunte
Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
FOTOS | VIDEO.- Chile, en alerta roja por los incendios: al menos 19 muertos, miles de evacuados y destrucción
Villa Gesell: un joven en grave estado tras volcar con un cuatriciclo
En 2025 hubo récord de juicios por riesgos del trabajo con casi 400 demandas por día
Avanza el cronograma de pagos de ANSES. quiénes cobran este lunes 19 de enero
Graciela Alfano detonó las redes haciendo alusión a Mauricio Macri: "Estoy lista para la acción"
Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España
Con 12 años, Faustino Oro dejó sin palabras al gran maestro neerlandés Erwin L’Ami
Reclaman por la remoción de un auto incendiado y abandonado en Meridiano V
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Violencia de género: tremenda reflexión de Romina Gaetani, a casi un mes de la denuncia a su ex pareja, los detalles
Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones
El Chaqueño Palavecino habló sobre el posteo de Jorge Rial señalando al presidente Javier Milei
Julián Álvarez y un presente de sequía en el año del Mundial
Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero
La Sagrada Familia completa la obra de la Torre de Jesucristo: así se ve su cima
Irán advierte sobre su fuerza Quds: “Recibirán una respuesta adecuada”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El ciclo de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza este lunes 19 de enero con el desembolso de haberes para jubilados, pensionados y titulares de diversos programas sociales. Fiel a su esquema habitual, el organismo distribuye los fondos de forma escalonada, tomando como referencia el último dígito del documento de identidad de los beneficiarios.
Para este inicio de 2025, las asignaciones y haberes llegan con un incremento del 2,47%, cifra que surge de aplicar la actual fórmula de movilidad basada en la inflación (IPC) de noviembre. Asimismo, el Gobierno ratificó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000, destinado a fortalecer el poder adquisitivo de los adultos mayores que perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.
Tras la actualización y la suma del bono extraordinario, el piso salarial para los jubilados de la mínima se sitúa este mes en $419.299,32. En la misma línea, los haberes para otros beneficios quedaron establecidos de la siguiente manera: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $349.439,46, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez se fijaron en $314.509,52. En tanto, las titulares de la pensión para madres de siete hijos percibirán el mismo monto que la jubilación mínima.
De acuerdo al cronograma oficial, hoy perciben sus haberes los siguientes grupos según su terminación de DNI:
Jubilados y pensionados (mínima): Documentos finalizados en 6.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar por Hijo: Documentos finalizados en 6.
LE PUEDE INTERESAR
Villa Gesell: un joven en grave estado tras volcar con un cuatriciclo
LE PUEDE INTERESAR
La Frontera en la mira: Pinamar endurece las sanciones
Asignación por Embarazo (AUE): Documentos finalizados en 5.
Asignaciones por Prenatal y Maternidad: Documentos finalizados en 6 y 7.
El organismo previsional recuerda que la información sobre montos detallados y próximas fechas de pago está disponible para consulta autogestionada en la plataforma "Mi ANSES", ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí