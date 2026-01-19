Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Con Milei de viaje, el Gobierno continúa las negociaciones para avanzar con la reforma laboral

Está semana habrá reuniones con los gobernadores de Salta, Neuquén y Entre Ríos

Con Milei de viaje, el Gobierno continúa las negociaciones para avanzar con la reforma laboral
19 de Enero de 2026 | 13:07

Escuchar esta nota

El ministro del Interior, Diego Santilli, seguirá esta semana su ronda de reuniones con gobernadores para conseguir votos para la reforma laboral, un proyecto que el Gobierno quiere sancionar en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero.

El funcionario mantendrá una audiencia hoy en Salta, donde será recibido por el gobernador Gustavo Sáenz, el miércoles viajará a Neuquén para reunirse con el gobernador Rolando Figueroa, en tanto el jueves hará lo propio con Rogelio Frigerio en Entre Ríos.

El Gobierno estudia la posibilidad de dar lugar a una serie de compensaciones destinadas a los gobernadores que se resisten a determinados puntos del articulado de la reforma.

Son varios los gobernadores aliados que no ocultan sus diferencias, por lo que en Casa Rosada debaten la posibilidad de “compensarlos” para acumular los apoyos necesarios. Hay quienes plantean ofrecer soluciones específicas ante los reclamos puntuales de cada gobernador, mientras otros rechazan la posibilidad de dar lugar al planteo.

En tanto, Santilli, debió reprogramar por segunda vez la reunión con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien tenía previsto visitar la Casa de Gobierno el viernes por la tarde. El gobernador peronista argumentó “problemas personales” para cancelar la audiencia. Si bien la idea original había sido concretarla el pasado miércoles, los planes se vieron truncados en esa oportunidad por las fuertes lluvias que azotaban a La Pampa.

Desde la cartera que lidera el ex legislador del PRO relevaron que Ziliotto "se comunicó con el ministro y pidió, por cuestiones personales de último momento, reprogramar la agenda. Acordaron una reunión para los próximos días”.

