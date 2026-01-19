Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas

El FMI mantuvo las proyecciones de crecimiento del 4% para la Argentina en 2026 y 2027
El FMI mantuvo las proyecciones de crecimiento del 4% para la Argentina en 2026 y 2027
El Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María consolidó su éxito durante la jornada del sábado, alcanzando niveles de concurrencia que igualaron el impacto del día previo.
Así, con la presencia de Jorge Rojas, Cazzu y Ulises Bueno, el evento cordobés ratificó su vigencia como el epicentro del entretenimiento del momento en Argentina.
La capacidad del lugar estuvo al máximo. Allí, la masividad fue tal que la comisión organizadora anunció que los tickets físicos se habían vendido en su totalidad, dejando únicamente una pequeña disponibilidad para la adquisición mediante plataformas digitales.
Pese a las alertas meteorológicas que sugerían precipitaciones aisladas, el cielo se mantuvo despejado, permitiendo que las más de 27 mil personas presentes disfrutaran de una grilla ecléctica que combinó el folclore tradicional con los ritmos urbanos y el cuarteto.
La propuesta artística de Jesús María incluyó a formaciones de gran trayectoria y nuevas tendencias que cautivaron a diversas generaciones de espectadores.
Durante el transcurso de la velada, el público pudo disfrutar de las presentaciones de Ahyre y los legendarios Cantores del Alba.
Respecto a la operatividad del encuentro, los responsables del Anfiteatro destacaron que el predio lució colmado de punta a punta, repitiendo la postal del viernes. “
Por último, vale destacar que, hacia el tramo final del certamen, la cartelera promete mantener la intensidad con figuras de la talla de Los Manseros Santiagueños y Raly Barrionuevo.
