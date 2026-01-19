Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?

Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Cambio de hábito: ya se lo compra por maples y no por docena. Mientras, los productores denuncian una caída en sus ganancias
Argentina se posicionó como el primer consumidor de huevos a nivel mundial. Durante 2025, el consumo alcanzó las 398 unidades por persona al año, 35 más que en 2024. Este fuerte repunte estuvo acompañado por un incremento significativo de la producción: a lo largo del año se produjeron 18.970 millones de huevos, lo que representó una suba del 8,82%, según los datos recolectados por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia).
En ese sentido, crecen los puestos de ventas, a tal punto que en la Ciudad se abrieron hueverías en distintos barrios. Los carteles de ofertas de maples se multiplican, con precios variados, según la zona. Los más chiquitos pueden valer entre $3.500 y $ 4.000 el cartón de 30, mientras que los más grandes entre $6.500 a 8.000. También hay ofertas por dos o tres maples.
Sin embargo, el crecimiento del sector no se tradujo en mejores condiciones para los productores. Por el contrario, el exceso de oferta provocó una fuerte caída en el precio que reciben, aseguran, en un contexto atravesado además por el aumento de los costos. “El consumo creció mucho, pero también hubo un incremento muy importante en la producción, tan importante que hoy ha provocado una baja del precio”, advirtió Luis Besteiro, presidente de la Asociación de Productores Avícolas del Sur (Apasur), en diálogo con este diario.
Según explicó, el valor del huevo que perciben los productores se desplomó cerca de un 50% en los últimos meses. “Esa baja la sentimos nosotros, pero no siempre se ve reflejada en los negocios porque los intermediarios no lo trasladaron en la misma proporción”, señaló Besteiro. A eso se suma un escenario de costos en alza: “Tuvimos aumentos importantes y eso hace que la situación esté complicada”.
El referente del sector detalló que el precio de referencia es el cajón de 30 docenas de huevo blanco grande. “Ese es el valor que tomamos como referencia y bajó un 50% desde octubre del año pasado hasta ahora”, precisó.
Durante 2025, el parque productivo pasó de 57,7 millones de aves en 2024 a 62,71 millones, lo que implica un crecimiento del 8,6%. Del total, el 74% corresponde a gallinas que producen huevos blancos y el 26% a huevos marrones. Para Besteiro, el problema radica en que el aumento de aves alojadas fue muy superior al crecimiento de la demanda. “La demanda creció mucho, pero el alojamiento de aves creció todavía más y eso generó una sobreoferta que el mercado no pudo absorber”, explicó. La situación golpea de lleno a los productores, que aseguran estar trabajando por debajo de sus costos. “Hoy estamos con una diferencia de entre el 20 y el 25% respecto del costo de la docena”, afirmó Besteiro, quien describió el momento como “crítico” para el sector.
A diferencia de otras actividades, la producción avícola no puede frenarse de un día para el otro. “Esto no es una fábrica donde podés dejar de producir tornillos o botellas. La gallina tiene un ciclo de vida y un ciclo productivo que hay que sostener, porque en definitiva es nuestro bien de capital”, explicó. No obdvirtió que si el escenario no cambia podrían comenzar a anticiparse salidas de planteles menos productivos.
