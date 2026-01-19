Grave ataque en Abasto: embistió a su pareja con el auto tras una discusión

Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?
Cianobacterias: una amenaza silenciosa que alarma a la Región
Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones
Irán advierte sobre su fuerza Quds: “Recibirán una respuesta adecuada”
AFA-gate: el juez analiza si llama a declarar a Faroni tras su presentación
Las exportaciones mineras, con un récord histórico el año pasado
Avance chino: un crédito millonario para reactivar una represa en el sur
Investigar física en La Plata: partículas, origen y evolución infinita
Bomberos salvaron a un cachorro que había caído en un desagüe
La Región estuvo en alerta por la crecida del Río de la Plata
Estabilidad en la actualización de precios de alquileres para febrero
Gorina fue escenario de una jornada marcada por el fuego y la tensión
“Solo pedimos que no lo olviden”: a seis años del crimen de Báez Sosa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un grave episodio de violencia se registró en las últimas horas en la localidad de Abasto, donde una discusión de pareja terminó con un joven internado y una mujer aprehendida por tentativa de homicidio. El hecho ocurrió en la zona de 520 y 207, y es investigado por la UFI N° 7 de La Plata.
Según informaron fuentes policiales, todo se conoció tras un llamado al 911 que alertó sobre un accidente de tránsito. Al arribar al lugar, efectivos de la comisaría Séptima de Abasto constataron que no se trataba de un siniestro vial común, sino de un hecho intencional ocurrido tras una discusión.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, una joven de 18 años, que conducía un automóvil Ford Focus, habría embestido de manera deliberada a un hombre de 25 años, quien sería su pareja. El impacto provocó que la víctima quedara tendida en el lugar con diversas lesiones.
El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Romero, donde los médicos constataron que presentaba desplazamiento de cadera y traumatismos varios. A pesar de la gravedad del episodio, se informó que se encuentra fuera de peligro.
Cabe mencionar que en el lugar del hecho, la Policía procedió al secuestro del vehículo involucrado, así como también de una bicicleta tipo mountain bike, que habría sido parte de la escena. La conductora fue aprehendida en el lugar y puesta a disposición de la Justicia, imputada por el delito de tentativa de homicidio.
Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la fiscalía en turno dispuso la aprehensión de la joven, la instrucción de actuaciones correspondientes y su presentación ante la Justicia durante el transcurso del mediodía de la jornada de ayer.
LE PUEDE INTERESAR
Saquean una vivienda y cargan todo en un carro
LE PUEDE INTERESAR
“Piña” y asalto a un empleado en una estación de servicio
La causa continúa en investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque y el contexto previo que derivó en el violento episodio, mientras se aguardan nuevas medidas judiciales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí