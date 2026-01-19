Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Investigan un intento de homicidio

Grave ataque en Abasto: embistió a su pareja con el auto tras una discusión

Grave ataque en Abasto: embistió a su pareja con el auto tras una discusión
19 de Enero de 2026 | 02:02
Edición impresa

Un grave episodio de violencia se registró en las últimas horas en la localidad de Abasto, donde una discusión de pareja terminó con un joven internado y una mujer aprehendida por tentativa de homicidio. El hecho ocurrió en la zona de 520 y 207, y es investigado por la UFI N° 7 de La Plata.

Según informaron fuentes policiales, todo se conoció tras un llamado al 911 que alertó sobre un accidente de tránsito. Al arribar al lugar, efectivos de la comisaría Séptima de Abasto constataron que no se trataba de un siniestro vial común, sino de un hecho intencional ocurrido tras una discusión.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, una joven de 18 años, que conducía un automóvil Ford Focus, habría embestido de manera deliberada a un hombre de 25 años, quien sería su pareja. El impacto provocó que la víctima quedara tendida en el lugar con diversas lesiones.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Romero, donde los médicos constataron que presentaba desplazamiento de cadera y traumatismos varios. A pesar de la gravedad del episodio, se informó que se encuentra fuera de peligro.

Cabe mencionar que en el lugar del hecho, la Policía procedió al secuestro del vehículo involucrado, así como también de una bicicleta tipo mountain bike, que habría sido parte de la escena. La conductora fue aprehendida en el lugar y puesta a disposición de la Justicia, imputada por el delito de tentativa de homicidio.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la fiscalía en turno dispuso la aprehensión de la joven, la instrucción de actuaciones correspondientes y su presentación ante la Justicia durante el transcurso del mediodía de la jornada de ayer.

La causa continúa en investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque y el contexto previo que derivó en el violento episodio, mientras se aguardan nuevas medidas judiciales.

 

