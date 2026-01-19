Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones

19 de Enero de 2026 | 01:47
En la primera quincena de este mes casi mil conductores que transitaban por las rutas turísticas del verano fueron sancionados por alcoholemia y 372 por haber tapado su número de patente y así evitar ser identificados por las cámaras que originan las fotomultas, tal como lo informó la Agencia Nacional de Seguridad vial que realiza controles en vías camineras del país.

En total fueron controlados 231.962 vehículos en 2.913 operativos y se labraron 5.085 actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente. En esos operativos la falta principal se tradujo en 966 casos detectados de alcoholemia positiva.

Esos controles permitieron identificar otras inconductas de riesgo. labrándose 838 actas de infracción por falta de VTV, 586 por no portar la documentación obligatoria del vehículo y 586 por no usar el cinturón de seguridad.

A las autoridades viales les resultó llamativo el alto número de conductores que, en una clara muestra de la llamada “viveza criolla”, tapan o adulteran los números de las patentes de sus vehículos. Se indicó que con el propósito de no ser tomados por los radares, no pocos automovilistas utilizan sogas, cintas colgantes adhesivas o despintar y alterar números y letras.

No es preciso aludir a los peligros que se corren al convivir con semejante población de infractores en las rutas del país.

Cabe consignar que en muchas oportunidades se aludió en esta columna a los testimonios de expertos viales, que aluden a la indisciplina de muchos automovilistas que usan de su presunto ingenio para tratar de incumplir con las leyes del tránsito, en lugar de respetar un marco legal que sólo busca evitar incidentes que suelen desembocar en consecuencias trágicas o muy graves en las rutas.

Corresponde, entonces, remitirse a las pruebas y advertir, por ejemplo, que el solo hecho de que casi mil automovilistas hayan sido sancionados por conducir bajo los efectos de niveles de alcohol prohibidos debiera mostrar a las claras cuál debería ser el camino a seguir para cambiar las cosas. Un rumbo que no debiera ser otro que el de educar desde edades tempranas, acerca de las responsabilidades que suponen manejar un vehículo.

Como se ha dicho ya, es cierto que se advierten algunas actitudes de los conductores de mayor respeto hacia leyes que definen las prioridades de paso, establecidas, por ejemplo, en los casos de las rotondas o un más atildado acatamiento a los límites de velocidad fijados en lugares como los accesos principales a la Ciudad-, aunque ello no impide que el drama aceche en la cualquier calles o ruta del país, por culpa de no pocos irresponsables.

La porfiada imprudencia de algunos conductores de distintos tipos de automotores, sobre todo de los de menor porte como las motocicletas, muchas de las cuales circulan a velocidades no permitidas en zonas urbanas y buena parte de sus de sus conductores que cruzan sistemáticamente con luz roja, demuestran que siguen soplando malos vientos para el tránsito.

Sin que dejen de realizarse los controles callejero o camineros que resultan ser imperativos, los expertos en seguridad en el tránsito debieran analizar a fondo y detectar cuál es la esencia del problema, aunque ya se sabe lo que señalaron en anteriores oportunidades y que alude a la falta de educación vial de muchos automovilistas.

Se trataría, entonces, de inculcar mayor responsabilidad en la población, para que cada habitante se comporte civilizadamente, tanto como conductor de automóviles, como motociclista, ciclista o peatón y, por supuesto, como ciudadano obligado a convivir en sociedad.

 

