Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

La Ciudad

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero
19 de Enero de 2026 | 07:29

Escuchar esta nota

El Súper Cartonazo de esta semana tiene un pozo de $1.000.000 y hoy, con la edición impresa del diario EL DIA, se publicó una nueva tanda de números para jugar y ganar.

Los números de este martes 19 de enero

Cómo jugar al Súper Cartonazo

Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.

LE PUEDE INTERESAR

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

LE PUEDE INTERESAR

Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?

Quien llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes antes de las 17hs. en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

El Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

Noche de Leones: Estudiantes va por Ituzaingó

Otra vez sopa, se cayó la chance de que Marcos Rojo regrese a Estudiantes

Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata

Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones

Villa Gesell: un joven en grave estado tras volcar con un cuatriciclo

Errecalde será el refuerzo para la defensa albiazul

Lucho Zaniratto: “Los resultados dirán para que estamos”

Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?
Últimas noticias de La Ciudad

Tras una semana sin recolección, en sector de Tolosa los vecinos "combaten" contra los roedores

Reclaman por la remoción de un auto incendiado y abandonado en Meridiano V

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?
Policiales
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
VIDEO. Gorina fue escenario de una jornada marcada por el fuego y la tensión
“Solo pedimos que no lo olviden”: a seis años del crimen de Báez Sosa
Grave ataque en Abasto: embistió a su pareja con el auto tras una discusión
Espectáculos
Los 48 de Pampita: festejó con su familia en las playas de Cancún, las fotos
Violencia de género: tremenda reflexión de Romina Gaetani, a casi un mes de la denuncia a su ex pareja, los detalles
Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
Graciela Alfano detonó las redes haciendo alusión a Mauricio Macri: "Estoy lista para la acción"
El Chaqueño Palavecino habló sobre el posteo de Jorge Rial señalando al presidente Javier Milei
Información General
Avanza el cronograma de pagos de ANSES. quiénes cobran este lunes 19 de enero
Villa Gesell: un joven en grave estado tras volcar con un cuatriciclo
La Frontera en la mira: Pinamar endurece las sanciones
Cuadro del saqueo nazi: una heredera lo reclama imagen
El deslizamiento de un cerro obligó a una evacuación masiva en Comodoro Rivadavia
Deportes
Julián Álvarez y un presente de sequía en el año del Mundial
Con 12 años, Faustino Oro dejó sin palabras al gran maestro neerlandés Erwin L’Ami
Noche de Leones: Estudiantes va por Ituzaingó
Lucho Zaniratto: “Los resultados dirán para que estamos”
Boca ganó y llega afilado al Apertura

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla