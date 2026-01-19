Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Altas temperaturas

Graciela Alfano detonó las redes haciendo alusión a Mauricio Macri: "Estoy lista para la acción"

Graciela Alfano detonó las redes haciendo alusión a Mauricio Macri: "Estoy lista para la acción"
19 de Enero de 2026 | 07:48

Luego de expresar el supuesto mensaje de Mauricio Macri en medio de la separación con Juliana Awada, ahora Graciela Alfano descolocó a las redes sociales. 

A sus 71 años, Alfano demuestra que entiende el algoritmo. Cuando todavía resonaban los ecos de sus explosivas declaraciones sobre Mauricio Macri, Grace decidió detonar las redes con imágenes insinuantes. 

Así, Graciela se mostró al borde de la piscina, pero lo que detuvo a miles de usuarios no fue solo su figura, sino la insólita comparación que hizo en el pie de foto.

Luciendo unas gafas de sol negras y enormes, muy al estilo del DJ de Ramos Mejía, Graciela no dudó en arrobarlo: "@Bizarrap es mi hermano. MIRAMOS LA VIDA CON LOS MISMOS LENTES Y MIRADA".

Con la frase "¡Cuerpito de verano listo para la acción! Solo se vive una vez", la actriz dejó a merced de sus seguidores y fanáticos sus intenciones del momento. 

Recordemos que, esta publicación llega apenas horas después de que Alfano lanzara una bomba mediática: su confesión sobre un supuesto acercamiento de Mauricio Macri durante un impasse con Juliana Awada. "Mauricio me dijo que estaba solo", había asegurado Graciela, haciendo ver que el ex mandatario buscó consuelo en ella en tiempos de crisis.

