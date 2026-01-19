Julián Álvarez y un presente de sequía en el año del Mundial

El FMI mantuvo las proyecciones de crecimiento del 4% para la Argentina en 2026 y 2027
El FMI mantuvo las proyecciones de crecimiento del 4% para la Argentina en 2026 y 2027
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Tras la confrontación inicial, la AFA busca ponerse en regla con la IGJ para mudarse a Provincia
Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?
Cianobacterias: una amenaza silenciosa que alarma a la Región
Tras una semana sin recolección, en sector de Tolosa los vecinos "combaten" contra los roedores
Los 48 de Pampita: festejó con su familia en las playas de Cancún, las fotos
Consumo masivo: aumentan los pagos digitales pero no alcanzan para el repunte
Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
FOTOS | VIDEO.- Chile, en alerta roja por los incendios: al menos 19 muertos, miles de evacuados y destrucción
Villa Gesell: un joven en grave estado tras volcar con un cuatriciclo
En 2025 hubo récord de juicios por riesgos del trabajo con casi 400 demandas por día
Avanza el cronograma de pagos de ANSES. quiénes cobran este lunes 19 de enero
Graciela Alfano detonó las redes haciendo alusión a Mauricio Macri: "Estoy lista para la acción"
Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España
Con 12 años, Faustino Oro dejó sin palabras al gran maestro neerlandés Erwin L’Ami
Reclaman por la remoción de un auto incendiado y abandonado en Meridiano V
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Violencia de género: tremenda reflexión de Romina Gaetani, a casi un mes de la denuncia a su ex pareja, los detalles
Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones
El Chaqueño Palavecino habló sobre el posteo de Jorge Rial señalando al presidente Javier Milei
Julián Álvarez y un presente de sequía en el año del Mundial
Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero
La Sagrada Familia completa la obra de la Torre de Jesucristo: así se ve su cima
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Convertido en una pieza fundamental del esquema de Lionel Scaloni, Julián Álvarez atraviesa una realidad paradójica. Pese a que su presencia en la lista para el Mundial 2026 parece indiscutible, el delantero llega al tramo final de la preparación —a escasos cinco meses del estreno mundialista contra Argelia— sumergido en uno de los baches futbolísticos más pronunciados de su trayectoria profesional.
La irregularidad que define la temporada del Atlético de Madrid ha terminado por arrastrar a "la Araña". Tras un desembarco prometedor en el conjunto rojiblanco, donde exhibió su habitual olfato goleador y despliegue físico, su nivel ha decaído sensiblemente. Este bajón de rendimiento no ha pasado desapercibido en España, donde tanto los medios de comunicación como los aficionados del Metropolitano han comenzado a cuestionar su aporte al equipo de Diego Simeone.
En el reciente triunfo por la mínima ante el Deportivo Alavés, el cordobés volvió a ser de la partida, pero sin el protagonismo esperado. Mientras Alexander Sorloth se encargaba de sellar el 1-0 definitivo, el ex River se retiraba del campo a los 62 minutos para dejarle su lugar a Antoine Griezmann. Con esta actuación, Julián extiende su racha negativa a seis encuentros sin festejos, cifra que se vuelve aún más alarmante si se analizan las competiciones locales (Liga, Copa y Supercopa), donde encadena 11 presentaciones sin marcar.
Para rastrear su último grito sagrado hay que remontarse al 9 de diciembre ante el PSV en Champions League, mientras que su sequía doméstica se prolonga desde aquel penal convertido al Sevilla el 1 de noviembre. Aunque estas estadísticas son inusuales para un jugador de su jerarquía y despiertan alarmas de cara a la cita máxima, en el cuerpo técnico nacional prima la calma: confían en que el aura de Julián se transforma al vestir la camiseta argentina, donde siempre ha respondido en los momentos de mayor presión.
En lo que va del curso, el atacante registra 11 goles y 5 asistencias en 28 compromisos con la camiseta colchonera. Desde su fichaje a mediados de 2024, sus números globales marcan 40 tantos en 83 partidos, una producción sólida que, sin embargo, no ha logrado traducir en trofeos. De hecho, el cierre de 2025 significó un hecho inédito en su carrera: fue el primer año calendario desde su debut en el que no pudo celebrar la conquista de un título.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí