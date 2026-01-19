Julián Álvarez y un presente de sequía en el año del Mundial

Convertido en una pieza fundamental del esquema de Lionel Scaloni, Julián Álvarez atraviesa una realidad paradójica. Pese a que su presencia en la lista para el Mundial 2026 parece indiscutible, el delantero llega al tramo final de la preparación —a escasos cinco meses del estreno mundialista contra Argelia— sumergido en uno de los baches futbolísticos más pronunciados de su trayectoria profesional.

La irregularidad que define la temporada del Atlético de Madrid ha terminado por arrastrar a "la Araña". Tras un desembarco prometedor en el conjunto rojiblanco, donde exhibió su habitual olfato goleador y despliegue físico, su nivel ha decaído sensiblemente. Este bajón de rendimiento no ha pasado desapercibido en España, donde tanto los medios de comunicación como los aficionados del Metropolitano han comenzado a cuestionar su aporte al equipo de Diego Simeone.

En el reciente triunfo por la mínima ante el Deportivo Alavés, el cordobés volvió a ser de la partida, pero sin el protagonismo esperado. Mientras Alexander Sorloth se encargaba de sellar el 1-0 definitivo, el ex River se retiraba del campo a los 62 minutos para dejarle su lugar a Antoine Griezmann. Con esta actuación, Julián extiende su racha negativa a seis encuentros sin festejos, cifra que se vuelve aún más alarmante si se analizan las competiciones locales (Liga, Copa y Supercopa), donde encadena 11 presentaciones sin marcar.

Para rastrear su último grito sagrado hay que remontarse al 9 de diciembre ante el PSV en Champions League, mientras que su sequía doméstica se prolonga desde aquel penal convertido al Sevilla el 1 de noviembre. Aunque estas estadísticas son inusuales para un jugador de su jerarquía y despiertan alarmas de cara a la cita máxima, en el cuerpo técnico nacional prima la calma: confían en que el aura de Julián se transforma al vestir la camiseta argentina, donde siempre ha respondido en los momentos de mayor presión.

En lo que va del curso, el atacante registra 11 goles y 5 asistencias en 28 compromisos con la camiseta colchonera. Desde su fichaje a mediados de 2024, sus números globales marcan 40 tantos en 83 partidos, una producción sólida que, sin embargo, no ha logrado traducir en trofeos. De hecho, el cierre de 2025 significó un hecho inédito en su carrera: fue el primer año calendario desde su debut en el que no pudo celebrar la conquista de un título.