Sospechan que el delincuente agregó una sustancia a la yerba que lo dejó inconsciente

Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata

Un hombre de 44 años fue desvalijado tras una cita pactada a través de la aplicación Grindr. Todo ocurrió en un domicilio de 513 entre 10 y 10 bis, donde la víctima perdió el conocimiento luego de compartir el mate

Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un "viudo negro" en La Plata

Un mate marcó el quiebre: viudo negro, inconsciencia y robo / web

Rudy Castillo
Rudy Castillo

19 de Enero de 2026 | 02:06
Otra vez La Plata vuelve a ser escenario de un ataque bajo una modalidad que se repite y muta, pero conserva siempre el mismo patrón: el engaño, la confianza construida en una aplicación de citas y un final con la víctima inconsciente y la casa vaciada. Esta vez no se trató de una “viuda negra”, sino de un viudo negro, una variante menos frecuente en la ciudad pero igual de efectiva. Según pudo saber EL DIA, la cita se pactó a través de la plataforma “Grindr” y terminó con un hombre de 44 años inconsciente y desvalijado.

El episodio ocurrió en la noche del sábado 17 de enero, en una vivienda ubicada en calle 513 entre 10 y 10 bis, en Ringuelet. Según la denuncia, el atacante se presentó como “Marcos”, un hombre con el que la víctima había intercambiado mensajes previamente a través de la aplicación de citas. Tras varias charlas virtuales, acordaron verse cara a cara y el encuentro se concretó cerca de las 22.40.

“Marcos” llegó al domicilio y fue recibido sin desconfianza. Ya dentro de la casa, ambos compartieron mates y mantuvieron una conversación de carácter personal. Todo transcurrió con normalidad durante varios minutos, hasta que el visitante pidió que se apagaran las luces del ambiente. El dueño de casa accedió. Al regresar, notó que su invitado estaba cebando mates y le ofreció uno.

La charla continuó y, en ese contexto, la víctima empezó a presentar un fuerte dolor de espalda. Fue entonces cuando Marcos aseguró ser quiropráctico y se ofreció a ayudarlo. Le pidió que se recostara en un sillón, y ya -en ese momento descompuesto-, el damnificado aceptó. Ese fue el último recuerdo nítido que pudo reconstruir.

Desde ese momento, todo se volvió un vacío. No recuerda qué ocurrió después ni cuánto tiempo permaneció inconsciente. Recién ayer, alrededor de las 13, los ladridos de sus perros lo despertaron. Al incorporarse, comenzó a notar que algo no estaba bien: los ambientes estaban desordenados y Marcos, no se encontraba ahí.

Al recorrer la vivienda, el panorama fue aún peor. El denunciante constató el faltante de una suma importante de dinero, su celular, más de diez pares de zapatillas, 19 perfumes importados de primeras marcas, joyas de oro, relojes antiguos, cadenas, un parlante y hasta el módem de internet. El desorden y la magnitud del botín dejaron en evidencia que el autor actuó con tiempo y tranquilidad.

El caso quedó en manos de la UFI N° 9 de La Plata y fue caratulado como robo. Por el momento, no hay detenidos ni se logró identificar fehacientemente al sujeto que se presentó como “Marcos”.

Ahora, los investigadores buscan establecer si el autor actuó solo, si contó con cómplices y si este episodio puede estar vinculado a otros hechos similares ocurridos en la región. En ese marco, el análisis de las cámaras de seguridad de la zona aparece como una de las claves para reconstruir la secuencia.

 

Cómo operan las “viudas negras” y su variante masculina
