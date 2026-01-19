Con 12 años, Faustino Oro dejó sin palabras al gran maestro neerlandés Erwin L’Ami

Tras la confrontación inicial, la AFA busca ponerse en regla con la IGJ para mudarse a Provincia
El prodigio argentino de 12 años Faustino Oro consiguió un triunfazo que fue noticia en el mundo del ajedrez al derrotar al gran maestro neerlandés Erwin L’Ami, número 91 del ranking mundial, en la segunda ronda del Challenger del prestigioso torneo Tata Steel que se disputa en Wijk aan Zee, Países Bajos.
Con las piezas blancas y tras 36 movimientos de una Apertura Inglesa, el Maestro Internacional argentino impuso su estilo de juego agresivo y preciso, dominando el centro del tablero y forzando las equivocaciones de su rival, que finalmente debió rendirse ante la presión sostenida de Oro. Este triunfo constituyó su primera victoria en el certamen y una de las más resonantes de su joven carrera.
La victoria le permitió a Faustino sumar 1,5 unidades en la clasificación tras dos rondas -luego de haber empatado en la primera frente a otro gran maestro- y posicionarse al acecho de la punta del Challengers, donde se ubican algunos de los talentos emergentes más prometedores del ajedrez internacional.
Oro, nacido el 14 de octubre de 2013, ya posee dos normas de gran maestro obtenidas en torneos cerrados, pero la estructura del Challenger de Tata Steel, al tratarse de una competencia invitacional, no le permite lograr la tercera norma necesaria para el título en este evento. Aun así, su performance en Holanda -que lo enfrentó en las dos primeras rondas a los jugadores de mayor ranking del torneo- reafirmó su talento y potencia su proyección hacia logros mayores en el ajedrez mundial.
