Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Deportes

Con 12 años, Faustino Oro dejó sin palabras al gran maestro neerlandés Erwin L’Ami

Con 12 años, Faustino Oro dejó sin palabras al gran maestro neerlandés Erwin L’Ami
19 de Enero de 2026 | 08:01

Escuchar esta nota

El prodigio argentino de 12 años Faustino Oro consiguió un triunfazo que fue noticia en el mundo del ajedrez al derrotar al gran maestro neerlandés Erwin L’Ami, número 91 del ranking mundial, en la segunda ronda del Challenger del prestigioso torneo Tata Steel que se disputa en Wijk aan Zee, Países Bajos.

Con las piezas blancas y tras 36 movimientos de una Apertura Inglesa, el Maestro Internacional argentino impuso su estilo de juego agresivo y preciso, dominando el centro del tablero y forzando las equivocaciones de su rival, que finalmente debió rendirse ante la presión sostenida de Oro. Este triunfo constituyó su primera victoria en el certamen y una de las más resonantes de su joven carrera. 

La victoria le permitió a Faustino sumar 1,5 unidades en la clasificación tras dos rondas -luego de haber empatado en la primera frente a otro gran maestro- y posicionarse al acecho de la punta del Challengers, donde se ubican algunos de los talentos emergentes más prometedores del ajedrez internacional. 

Oro, nacido el 14 de octubre de 2013, ya posee dos normas de gran maestro obtenidas en torneos cerrados, pero la estructura del Challenger de Tata Steel, al tratarse de una competencia invitacional, no le permite lograr la tercera norma necesaria para el título en este evento. Aun así, su performance en Holanda -que lo enfrentó en las dos primeras rondas a los jugadores de mayor ranking del torneo- reafirmó su talento y potencia su proyección hacia logros mayores en el ajedrez mundial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

Noche de Leones: Estudiantes va por Ituzaingó

Otra vez sopa, se cayó la chance de que Marcos Rojo regrese a Estudiantes

Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata

Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones

Errecalde será el refuerzo para la defensa albiazul

Lucho Zaniratto: “Los resultados dirán para que estamos”

Villa Gesell: un joven en grave estado tras volcar con un cuatriciclo

Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?
Últimas noticias de Deportes

Julián Álvarez y un presente de sequía en el año del Mundial

Noche de Leones: Estudiantes va por Ituzaingó

Lucho Zaniratto: “Los resultados dirán para que estamos”

Boca ganó y llega afilado al Apertura
Espectáculos
Violencia de género: tremenda reflexión de Romina Gaetani, a casi un mes de la denuncia a su ex pareja, los detalles
Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
Graciela Alfano detonó las redes haciendo alusión a Mauricio Macri: "Estoy lista para la acción"
El Chaqueño Palavecino habló sobre el posteo de Jorge Rial señalando al presidente Javier Milei
Fátima confesó que hubo mimos debajo de la mesaza
Policiales
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
VIDEO. Gorina fue escenario de una jornada marcada por el fuego y la tensión
“Solo pedimos que no lo olviden”: a seis años del crimen de Báez Sosa
Grave ataque en Abasto: embistió a su pareja con el auto tras una discusión
La Ciudad
Tras una semana sin recolección, en sector de Tolosa los vecinos "combaten" contra los roedores
Reclaman por la remoción de un auto incendiado y abandonado en Meridiano V
Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero
Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco
Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?
Política y Economía
Tras la confrontación inicial, la AFA busca ponerse en regla con la IGJ para mudarse a Provincia
En 2025 hubo récord de juicios por riesgos del trabajo con casi 400 demandas por día
Homenajes y reclamos de Justicia por Nisman y la situación de la ex fiscal
Puja con gobernadores: por la reforma laboral libertaria
Qué es el Foro de Davos y por qué Milei lo cree clave

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla