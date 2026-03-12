Tras casi 20 años al frente de Suteba, Baradel se aleja de la conducción

Tras más de 17 años al frente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel dará un paso al costado en la conducción y no se presentará en las próximas elecciones para renovar su cargo como secretario general.

Según pudo saber este diario, la candidata a sucederlo por el oficialismo es María Laura Torre, otra histórica dirigente gremial y actual secretaria adjunta alineada con Baradel. Las elecciones están previstas para el próximo 13 de mayo y las nuevas autoridades deberán asumir el 23 de ese mes.

Según se aclaró, lo resuelto “es parte de una decisión conjunta y consensuada de renovación de autoridades”.

Con Torre a la cabeza, la apuesta de Suteba pasa por ampliar la hegemonía del gremio en la Provincia y por sumar los distritos que hoy están en manos de la opositora lista Multicolor, de izquierda y que tiene como principal dirigente a la diputada Romina Del Plá. Ellos son Bahía Blanca, Berazategui, Marcos Paz y Tigre.

Sobre su renuncia a seguir en el cargo, Baradel consideró “importante que diferentes compañeras y compañeros asuman nuevas responsabilidades. Eso fortalece a la organización y le da continuidad en el tiempo”, dijo, y agregó que “los sindicatos son parte de una construcción colectiva y no patrimonio de los dirigentes”.

Trascendió, no obstante, que su intención es continuar en Ctera (donde es el actual secretario general adjunto) y en la CTA (es el secretario de Relaciones Internacionales). En ambas organizaciones hay elecciones este año.

Con una militancia gremial juvenil como docente y preceptor en Villa Urbana (Lomas de Zamora), Baradel levantó su perfil público en la última década. Alineado con el kirchnerismo, fue uno de los dirigentes gremiales más combativos contra la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y durante su mandato lideró múltiples paros docentes.

Algo similar había hecho durante la gestión de Daniel Scioli. De aquella época se recuerda una extensa medida de fuerza con más de 20 días seguidos sin clases.

Las huelgas perdieron fuerza con la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia y de Axel Kicillof a la Gobernación. Por más de seis años (hasta el pasado 6 de marzo), la Provincia se mantuvo libre de paros docentes con adhesión de Suteba.