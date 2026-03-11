Taxistas de La Plata volvieron a la carga para pedir aumento del 20% en la tarifa

El Sindicato Unión Conductores de Taxímetros presentó un pedido formal ante el Concejo Deliberante para aumentar la tarifa de los taxis y señalan que hay “un atraso tarifario de un año frente a la inflación”.

La crisis económica golpea con fuerza al sector. El sindicato que nuclea a los choferes de taxis solicitó con carácter de “urgencia” una readecuación en el esquema de cobro para garantizar la subsistencia de las familias que dependen de la actividad, indicó el titular del gremio, Juan Carlos Berón.

El pedido central radica en la eliminación de la Tarifa 1 (actualmente con una bajada de bandera de $1.250 y ficha de $125). En su lugar, el gremio exige que la Tarifa 2 se convierta en el valor único del servicio, lo que llevaría la bajada de bandera a $1.500 y la ficha a $150 por cada 120 metros recorridos.

Según el documento presentado ante el Concejo Deliberante, esta medida representaría un incremento aproximado del 20%, una cifra que consideran apenas un “respiro” frente al aumento constante de alimentos, luz y gas durante el último año. “Hace un año que la tarifa del taxi no aumenta y en un año aumentó todo”, sentenció el gremialista.

Además del factor económico, el sindicato argumenta que la unificación tarifaria resolvería la “confusión” que genera el sistema actual tanto en choferes como en pasajeros, eliminando cualquier tipo de malentendido en el cobro de los viajes.