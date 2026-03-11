Gimnasia venció a Banfield 2 a 1 de visitante y va consolidando el ciclo de Fernando Zaniratto
Gimnasia venció a Banfield 2 a 1 de visitante y va consolidando el ciclo de Fernando Zaniratto
Taxistas de La Plata volvieron a la carga para pedir aumento del 20% en la tarifa
Los senadores se volvieron a aumentar a los sueldos: cobrarán más de $11 millones
Confirmaron que en el auto robado en la funeraria de Berisso había un cadáver
Persisten los problemas con el agua en La Plata: reclamos de vecinos por baja presión y cortes
San Lorenzo lo empató y ahora el clásico con Boca está 1 a 1
Presunta venta de lotes ilegales en La Plata: uno por uno, donde se realizaron los allanamientos
Informe de la UCA | Ocho de cada diez trabajadores se saltean comidas por falta de recursos
Toviggino pasó por Tribunales, dejó un escrito y no respondió preguntas: se defendió con frases del Papa Francisco
El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”
Encapuchada y esposada: More Rial trasladada a tribunales previo al arresto domiciliario
La reforma de la VTV, ¿se aplicará en la Provincia de Buenos Aires?
Chau a la liposucción y a Ozempic: la desconocida inyección que promete borrar los rollitos sin bisturí
Boca podría hacer de local en La Plata si avanza la ampliación de la Bombonera
Juicio por la muerte de Maradona: a menos de una semana, reprogramaron su inicio para abril
"Si son culpables tendrán que pagar": Karina Milei, con los tapones de punta contra la AFA
Irán atacó a varios barcos y advierte: "Prepárense para que el petróleo cueste 200 dólares"
SUTEBA: se aleja un histórico dirigente sindical docente y ya tiene reemplazo
VIDEO. “Lo que se vio en el cielo de La Plata”: la sorpresa por un ¿meteorito o avión a chorro?
Villarruel cuestionó a Adorni por el viaje de su esposa: "Menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política"
VIDEO. Dramático incendio en La Plata: ardió una casa, un hombre sufrió quemaduras y está peleando por su vida
La Plata le rinde homenaje a Raúl Alfonsín, a 99 años de su nacimiento
Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán
Contenedores "explotados" y basurales en las calles, un reclamo que se extiende en los barrios de La Plata
En Tolosa, los frentistas califican como "abusivos" los aumentos en la tarifa del agua
Juicio al ex marido de Piparo: hoy se conoce la fecha de la sentencia tras el pedido de 10 años de cárcel
Cañuelas renovó beneficios fiscales para comercios, pymes, taxis y remises
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Sindicato Unión Conductores de Taxímetros presentó un pedido formal ante el Concejo Deliberante para aumentar la tarifa de los taxis y señalan que hay “un atraso tarifario de un año frente a la inflación”.
La crisis económica golpea con fuerza al sector. El sindicato que nuclea a los choferes de taxis solicitó con carácter de “urgencia” una readecuación en el esquema de cobro para garantizar la subsistencia de las familias que dependen de la actividad, indicó el titular del gremio, Juan Carlos Berón.
El pedido central radica en la eliminación de la Tarifa 1 (actualmente con una bajada de bandera de $1.250 y ficha de $125). En su lugar, el gremio exige que la Tarifa 2 se convierta en el valor único del servicio, lo que llevaría la bajada de bandera a $1.500 y la ficha a $150 por cada 120 metros recorridos.
Según el documento presentado ante el Concejo Deliberante, esta medida representaría un incremento aproximado del 20%, una cifra que consideran apenas un “respiro” frente al aumento constante de alimentos, luz y gas durante el último año. “Hace un año que la tarifa del taxi no aumenta y en un año aumentó todo”, sentenció el gremialista.
Además del factor económico, el sindicato argumenta que la unificación tarifaria resolvería la “confusión” que genera el sistema actual tanto en choferes como en pasajeros, eliminando cualquier tipo de malentendido en el cobro de los viajes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí