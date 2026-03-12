Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $4.000.000: pedí hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Violenta agresión a un diputado que colaboraba con ayuda a los inundados en Tucumán

Recibió un cabezazo en el rostro de un hombre vinculado al PJ

Violenta agresión a un diputado que colaboraba con ayuda a los inundados en Tucumán
12 de Marzo de 2026 | 08:14

Escuchar esta nota

El diputado nacional Federico Pelli, de La Libertad Avanza (LLA), fue brutalmente agredido mientras participaba de un operativo solidario con las víctimas de las inundaciones que afectan a gran parte de la provincia de Tucumán.

El hecho se produjo sobre la Ruta 157 en la localidad de La Madrid, ubicadas al sudoeste de la provincia, y una de las más afectadas por el temporal. Por causas que se desconocen Pelli fue increpado por Marcelo "Pichón" Segura, un puntero vinculado al justicialismo, y en medio de la discusión el legislador recibió un furibundo cabezazo que le causó una herida en la zona del tabique nasal.

Tras la agresión, Pelli, quien quedó con el rostro ensangrentado, confirmó que presentará una denuncia contra Segura, a quien lo vinculan con el ministro del Interior tucumano, Darío Monteros.

El diputado había ido hasta La Madrid con la exdiputada Paula Omodeo, y con el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, para entregar distintos elementos a las familias damnificadas de la zona.

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó a través de un posteo en la red social X que "la policía procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la Justicia para que avance con la investigación y determine las responsabilidades que correspondan".

LE PUEDE INTERESAR

Chiqui Tapia estará hoy cara a cara con la Justicia: de qué acusan al presidente de AFA

LE PUEDE INTERESAR

Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído

Asimismo, repudió "con absoluta firmeza la agresión al diputado Pelli. La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia".

"Apelamos a la responsabilidad de todos en momentos tan difíciles para la provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones", agregó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Banfield

En Estudiantes vuelve Núñez y la duda del Cacique está en el medio: ¿cómo va a formar ante Lanús?

El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata

Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas en La Plata

Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles

El Súper Cartonazo ya se juega por $4.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA
+ Leidas

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Banfield

El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata

Gimnasia jugó, sufrió y sumó tres puntos vitales ante Banfield

De no creer: robaron un vehículo con un cadáver

Insfrán dejó una cancha con malos recuerdos: debutó Kadijevic

Por qué Baradel se aleja de la conducción de SUTEBA, tras estar 20 años al frente del gremio docente

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
Últimas noticias de Política y Economía

Chiqui Tapia estará hoy cara a cara con la Justicia: de qué acusan al presidente de AFA

Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído

Afagate: el duro mensaje de Karina Milei y la insólita interna entre abogados

Más fuego cruzado: los industriales replican a Milei
Policiales
¿Qué pasó con Axel Retamozo? El joven de La Plata está en coma y el caso, en silencio
Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
Se postergó el juicio por la muerte de Maradona
VIDEO.- Rescató a su pareja de un incendio y está grave
Lo fueron a buscar por disturbios y cayó armado
Información General
Día Mundial del Riñón: el 10% de la población argentina presenta alguna complicación renal
Ausentismo escolar: se desconoce su nivel en el país
Histórica donación de un corazón infantil
El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata
El Gobierno modificó el mecanismo de actualización en las tarifas de gas: de qué trata y cómo afecta a los usuarios
Deportes
Gimnasia jugó, sufrió y sumó tres puntos vitales ante Banfield
El ciclo factura puntos y eso ayuda a convencer
“Nos gustaría terminar mucho más cómodos”
El Heredero hizo otro gol de antología
Insfrán dejó una cancha con malos recuerdos: debutó Kadijevic
Espectáculos
Explotó el rating de Gran Hermano Generación Dorada con la expulsión de Carmiña por dichos racistas a la platense Mavinga
Presentan el avance de “Michael”, la película sobre Michael Jackson
Impactante y sofisticado: Wanda Nara mostró su living inspirado en un hotel cinco estrellas, las fotos
Anamá Ferreira indignada por los comentarios racistas de Carmiña con la platense Mavinga en Gran Hermano
Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla