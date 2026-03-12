Violenta agresión a un diputado que colaboraba con ayuda a los inundados en Tucumán

Largas filas para vacunarse en La Plata, y la Provincia denuncia falta de entrega de dosis pediátricas
Largas filas para vacunarse en La Plata, y la Provincia denuncia falta de entrega de dosis pediátricas
Recibió un cabezazo en el rostro de un hombre vinculado al PJ
El diputado nacional Federico Pelli, de La Libertad Avanza (LLA), fue brutalmente agredido mientras participaba de un operativo solidario con las víctimas de las inundaciones que afectan a gran parte de la provincia de Tucumán.
El hecho se produjo sobre la Ruta 157 en la localidad de La Madrid, ubicadas al sudoeste de la provincia, y una de las más afectadas por el temporal. Por causas que se desconocen Pelli fue increpado por Marcelo "Pichón" Segura, un puntero vinculado al justicialismo, y en medio de la discusión el legislador recibió un furibundo cabezazo que le causó una herida en la zona del tabique nasal.
Tras la agresión, Pelli, quien quedó con el rostro ensangrentado, confirmó que presentará una denuncia contra Segura, a quien lo vinculan con el ministro del Interior tucumano, Darío Monteros.
El diputado había ido hasta La Madrid con la exdiputada Paula Omodeo, y con el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, para entregar distintos elementos a las familias damnificadas de la zona.
ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO... https://t.co/lAjTg9zEBQ— Javier Milei (@JMilei) March 11, 2026
El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó a través de un posteo en la red social X que "la policía procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la Justicia para que avance con la investigación y determine las responsabilidades que correspondan".
Asimismo, repudió "con absoluta firmeza la agresión al diputado Pelli. La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia".
"Apelamos a la responsabilidad de todos en momentos tan difíciles para la provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones", agregó.
