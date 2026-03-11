Robaron un coche fúnebre en Berisso y lo abandonaron: ¿Llevaba un muerto en el ataúd?

Un hecho insólito ocurrió durante la madrugada de este lunes en Berisso, cuando delincuentes robaron un coche fúnebre.

Según trascendió, el vehículo fue sustraído durante la madrugada y los delincuentes decidieron abandonar el vehículo, que posteriormente fue hallado estacionado en la zona de la calle 34, donde quedó tras la frustrada maniobra delictiva.

El episodio generó sorpresa entre los vecinos del lugar y rápidamente tomó intervención la policía, que trabajó en el lugar para recuperar el coche fúnebre y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Ahora los investigadores intentan identificar a los responsables del robo y determinar cómo se produjo la sustracción del vehículo durante la madrugada.

¿Había un muerto en el ataúd?

En primera instancia, la versión que circuló que los delincuentes habrían abandonado el auto luego de advertir que en su interior se trasladaba un ataúd con una persona fallecida.

"Los autores del robo habrían advertido que dentro del rodado había un cajón con el cuerpo de un difunto", indicaron.

Más tarde, el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Berisso, Gabriel Marotte, aclaró que el vehículo fue encontrado a pocas cuadras del lugar y que no había ninguna persona en su interior.

Además, el funcionario indicó que desde la cochería no realizaron la denuncia correspondiente por el hecho.

De esta manera, quedó descartada la versión que indicaba que la camioneta había sido robada con un cuerpo en su interior, información que había comenzado a circular en las primeras horas tras conocerse el episodio.