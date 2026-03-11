Robaron un coche fúnebre en Berisso y lo abandonaron: ¿Llevaba un muerto en el ataúd?
Persisten los problemas con el agua en La Plata: reclamos de vecinos por baja presión y cortes
Los senadores se volvieron a aumentar a los sueldos: cobrarán más de $11 millones
Presunta venta de lotes ilegales en La Plata: uno por uno, donde se realizaron los allanamientos
Toviggino pasó por Tribunales, dejó un escrito y no respondió preguntas: se defendió con frases del Papa Francisco
Informe de la UCA | Ocho de cada diez trabajadores se saltean comidas por falta de recursos
Gimnasia, de estreno ante Banfield: viste por primera vez la camiseta alternativa
La reforma de la VTV, ¿se aplicará en la Provincia de Buenos Aires?
El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”
Encapuchada y esposada: More Rial trasladada a tribunales previo al arresto domiciliario
Chau a la liposucción y a Ozempic: la desconocida inyección que promete borrar los rollitos sin bisturí
Juicio por la muerte de Maradona: a menos de una semana, reprogramaron su inicio para abril
"Si son culpables tendrán que pagar": Karina Milei, con los tapones de punta contra la AFA
Irán atacó a varios barcos y advierte: "Prepárense para que el petróleo cueste 200 dólares"
SUTEBA: se aleja un histórico dirigente sindical docente y ya tiene reemplazo
VIDEO. “Lo que se vio en el cielo de La Plata”: la sorpresa por un ¿meteorito o avión a chorro?
Villarruel cuestionó a Adorni por el viaje de su esposa: "Menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política"
VIDEO. Dramático incendio en La Plata: ardió una casa, un hombre sufrió quemaduras y está peleando por su vida
La Plata le rinde homenaje a Raúl Alfonsín, a 99 años de su nacimiento
Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán
Contenedores "explotados" y basurales en las calles, un reclamo que se extiende en los barrios de La Plata
Juicio al ex marido de Piparo: hoy se conoce la fecha de la sentencia tras el pedido de 10 años de cárcel
Cañuelas renovó beneficios fiscales para comercios, pymes, taxis y remises
Confusa reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Paula Chaves, todo mal
Boca busca reafirmarse en el clásico con San Lorenzo: formaciones, hora y TV
VIDEO.- Del UPD al UDT: la "última despedida tumbera", el otro ritual que crece en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un hecho insólito ocurrió durante la madrugada de este lunes en Berisso, cuando delincuentes robaron un coche fúnebre.
Según trascendió, el vehículo fue sustraído durante la madrugada y los delincuentes decidieron abandonar el vehículo, que posteriormente fue hallado estacionado en la zona de la calle 34, donde quedó tras la frustrada maniobra delictiva.
El episodio generó sorpresa entre los vecinos del lugar y rápidamente tomó intervención la policía, que trabajó en el lugar para recuperar el coche fúnebre y avanzar en el esclarecimiento del hecho.
Ahora los investigadores intentan identificar a los responsables del robo y determinar cómo se produjo la sustracción del vehículo durante la madrugada.
¿Había un muerto en el ataúd?
En primera instancia, la versión que circuló que los delincuentes habrían abandonado el auto luego de advertir que en su interior se trasladaba un ataúd con una persona fallecida.
LE PUEDE INTERESAR
Presunta venta de lotes ilegales en La Plata: uno por uno, donde se realizaron los allanamientos
"Los autores del robo habrían advertido que dentro del rodado había un cajón con el cuerpo de un difunto", indicaron.
Más tarde, el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Berisso, Gabriel Marotte, aclaró que el vehículo fue encontrado a pocas cuadras del lugar y que no había ninguna persona en su interior.
Además, el funcionario indicó que desde la cochería no realizaron la denuncia correspondiente por el hecho.
De esta manera, quedó descartada la versión que indicaba que la camioneta había sido robada con un cuerpo en su interior, información que había comenzado a circular en las primeras horas tras conocerse el episodio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí