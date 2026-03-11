Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Robaron un coche fúnebre en Berisso y lo abandonaron: ¿Llevaba un muerto en el ataúd?

Robaron un coche fúnebre en Berisso y lo abandonaron: ¿Llevaba un muerto en el ataúd?

Foto ilustrativa

11 de Marzo de 2026 | 17:35

Escuchar esta nota

Un hecho insólito ocurrió durante la madrugada de este lunes en Berisso, cuando delincuentes robaron un coche fúnebre.

Según trascendió, el vehículo fue sustraído durante la madrugada y los delincuentes decidieron abandonar el vehículo, que posteriormente fue hallado estacionado en la zona de la calle 34, donde quedó tras la frustrada maniobra delictiva.

El episodio generó sorpresa entre los vecinos del lugar y rápidamente tomó intervención la policía, que trabajó en el lugar para recuperar el coche fúnebre y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Ahora los investigadores intentan identificar a los responsables del robo y determinar cómo se produjo la sustracción del vehículo durante la madrugada.

¿Había un muerto en el ataúd? 

En primera instancia, la versión que circuló que los delincuentes habrían abandonado el auto luego de advertir que en su interior se trasladaba un ataúd con una persona fallecida. 

LE PUEDE INTERESAR

Presunta venta de lotes ilegales en La Plata: uno por uno, donde se realizaron los allanamientos

LE PUEDE INTERESAR

Juicio por la muerte de Maradona: a menos de una semana, reprogramaron su inicio para abril

"Los autores del robo habrían advertido que dentro del rodado había un cajón con el cuerpo de un difunto", indicaron.

Más tarde,  el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Berisso, Gabriel Marotte, aclaró que el vehículo fue encontrado a pocas cuadras del lugar y que no había ninguna persona en su interior.

Además, el funcionario indicó que desde la cochería no realizaron la denuncia correspondiente por el hecho.

De esta manera, quedó descartada la versión que indicaba que la camioneta había sido robada con un cuerpo en su interior, información que había comenzado a circular en las primeras horas tras conocerse el episodio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

Gimnasia empata 0 a 0 con Banfield en el Sur

Cada cuánto habrá que hacer la VTV con los cambios que ratificó el Gobierno

Ya vacunan contra la gripe en La Plata: centros de salud, horarios, grupos de riesgo y todo sobre la campaña

SUTEBA: se aleja un histórico dirigente sindical docente y ya tiene reemplazo

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?

Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial

La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús
Últimas noticias de Policiales

Presunta venta de lotes ilegales en La Plata: uno por uno, donde se realizaron los allanamientos

Juicio por la muerte de Maradona: a menos de una semana, reprogramaron su inicio para abril

VIDEO. Dramático incendio en La Plata: ardió una casa, un hombre sufrió quemaduras y está peleando por su vida

Juicio al ex marido de Piparo: hoy se conoce la fecha de la sentencia tras el pedido de 10 años de cárcel
Información General
El Gobierno modificó el mecanismo de actualización en las tarifas de gas: de qué trata y cómo afecta a los usuarios
Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán
Colegios privados bonaerenses se suman a la pelea y alertan por las tasas municipales
¡Cuidado! No es ARCA, es “(G)ARCA”: advierten por la viralización de un falso mail para renovar la clave fiscal
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Deportes
Gimnasia, de estreno ante Banfield: viste por primera vez la camiseta alternativa
Gimnasia empata 0 a 0 con Banfield en el Sur
¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?
La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús
Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial
La Ciudad
Persisten los problemas con el agua en La Plata: reclamos de vecinos por baja presión y cortes
TRIBUNA DE VECINOS.- "No es Irán, es El Quimilar": el irónico video para mostrar los baches de su barrio
VIDEO. TRIBUNA DE VECINOS.- Una luminaria que no funciona en 2 y 72
La reforma de la VTV, ¿se aplicará en la Provincia de Buenos Aires?
VIDEO. TRIBUNA DE VECINOS.- El reclamo por autos estacionados en la vereda en Barrio Monasterio
Espectáculos
El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”
Encapuchada y esposada: More Rial trasladada a tribunales previo al arresto domiciliario
Vuelve a La Plata el ciclo de magia "Algo que nunca viste", un show para el asombro
Se filtraron los motivos por el malestar entre Carmen Barbieri y Florencia de la V, los detalles
Confusa reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Paula Chaves, todo mal

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla