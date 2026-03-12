¿Qué pasó con Axel Retamozo?: el joven está en coma y el caso, en silencio

AXEL RETAMOZO TIENE 30 AÑOS Y HACE 22 DÍAS ESTÁ EN COMA EN EL HOSPITAL SAN MARTÍN PELEANDO POR SU VIDA / FB

Sospechas, dolor y muchos interrogantes rodean un confuso episodio ocurrido durante los festejos de carnaval en La Plata, que dejó a un joven gravemente herido y luchando por su vida en terapia intensiva desde hace casi un mes.

Se trata de Axel Retamozo, que acaba de cumplir 30 años en una cama del hospital San Martín, donde permanece internado en estado crítico desde la madrugada del 18 de febrero.

El hecho ocurrió en la zona de Meridiano V, en medio de las celebraciones que se desarrollaban en el barrio.

La causa tramita en la UFIJ N°3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, bajo la carátula inicial de “averiguación de ilícito”.

Dos versiones contrapuestas

De acuerdo a la versión que surge de distintas publicaciones en redes sociales y las notas que brindó el padre de la víctima -Claudio Retamozo-, Axel fue encontrado inconsciente en la zona de 15 entre 73 y 74. Al menos eso refirió personal de la comisaría de la jurisdicción.

¿Qué le pasó? Ese es el gran interrogante del caso, porque el hombre sospecha de una agresión por parte de personal encargado de la seguridad del corso y a él le devuelven la versión de una caída de altura, concretamente del balcón de un departamento en un segundo piso.

De ser cierta esta hipótesis, se impone otra pregunta. ¿Qué hacía en ese lugar? ¿Intentó entrar por la fuerza o se encontraba en un estado de excitación, que no midió riesgos?.

Sin embargo, para Claudio Retamozo lo sucedido es mucho más grave. Tanto que fue entrevistado por un funcionario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), ante quien relató saber de la existencia de un testigo, que le refirió haber presenciado una agresión previa.

Siempre según ese relato, el testigo afirmó que vio a dos personas con camisa blanca golpeando a un joven que llevaba una camiseta del Barcelona dentro de la terminal de la línea TALP, ubicada en 17 y 71.

El hombre habría intervenido para pedir que dejaran de golpearlo y alertó a una Patrulla Municipal que se encontraba en las inmediaciones.

Según su aporte, tras esa intervención el joven logró retirarse del lugar, pero al llegar a la esquina habría sido interceptado por agentes municipales.

El testigo sostuvo que presuntamente los efectivos le aplicaron una “llave” de sujeción, lo que provocó que Axel cayera violentamente sobre los adoquines.

Pedido de investigación

Ante esta situación, el Programa de Monitoreo Territorial de la Violencia Policial (Pro.Mo.Vi.), dependiente de la Comisión Provincial por la Memoria, presentó una nota formal ante la fiscalía solicitando profundizar la investigación.

Entre las medidas requeridas se destacan: la toma de declaración al testigo mencionado por el padre; el secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad públicas y privadas del recorrido entre 17 y 71 y 15 entre 73 y 74; analizar los teléfonos celulares de los agentes que pudieron haber intervenido en el evento, para reconstruir comunicaciones y su geolocalización, y citar a declarar a Claudio Retamozo para que pueda aportar la información y los contactos que posee.

El padre de Axel también manifestó que intentó acercarse a las autoridades para aportar estos datos, pero asegura que no recibió precisiones sobre el avance de la causa.

Mientras tanto, la familia atraviesa una situación económica complicada.

“No tengo plata para pagar un abogado particular, por lo que reclama que se investigue a fondo lo ocurrido”, soltó ayer en comunicación con este diario.

A casi un mes del hecho, la mecánica de lo ocurrido sigue sin esclarecerse.

¿Fue realmente una caída desde un balcón como se informó inicialmente? ¿Existió una agresión previa? ¿Intervino personal municipal en el episodio?

Por ahora, Axel Retamozo continúa internado en terapia intensiva, mientras la investigación intenta determinar qué ocurrió realmente aquella noche de carnaval en el barrio Meridiano V.

En el lugar había un festejo, pero se tiñó de angustia.

“Cuando me avisaron que estaba en el hospital y me hicieron pasar para reconocerlo fue un momento muy difícil. Ver a mi hijo entubado, con golpes y raspones, no se lo deseo a nadie”, expresó Claudio Retamozo. “Si supera esta instancia, puede quedar con secuelas”, advirtió.

“Mi hijo no se merecía lo que le hicieron ni que lo dejaran tirado en esas condiciones. Solo pido justicia y que esto no le pase a nadie más”, manifestó.

Quienes puedan brindar información o eventuales filmaciones pueden comunicarse al 2216199737.

“Cualquier dato, por mínimo que parezca, podría resultar clave para avanzar en la investigación”, concluyó el padre.