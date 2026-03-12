Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Información General |PRONOSTICAN CUATRO DÍAS AGOBIANTES PARA LA SEMANA PRÓXIMA

El verano se despide con una ola de calor extremo

El verano se despide con una ola de calor extremo
12 de Marzo de 2026 | 03:07
Edición impresa

Una nueva y posiblemente última ola de calor intenso marcará el cierre del verano en gran parte del país. Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir de la próxima semana el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será uno de los focos de jornadas agobiantes, con temperaturas que superarán los 30 grados y una elevada sensación térmica.

El fenómeno estará impulsado por un repunte del viento del noreste que favorecerá el ascenso de las temperaturas. Las condiciones se mantendrían durante al menos cuatro días y también afectarán a provincias de la región central, como Santa Fe y Córdoba.

En la ciudad de Buenos Aires, el calor comenzará a sentirse con fuerza el domingo 15. Aunque el cielo estará parcialmente nublado, el sol hará sentir su impacto. El momento más crítico llegaría el lunes 16, cuando la temperatura máxima alcanzaría los 32 grados.

La situación será similar en La Plata, donde el inicio de la semana también estará marcado por temperaturas elevadas, con máximas cercanas a los 31 grados. En ambos casos no se esperan lluvias que puedan aliviar el calor.

El panorama se repetirá en la zona central del país. En Córdoba, por ejemplo, se anticipan jornadas con temperaturas que rondarán los 32 grados, acompañadas por cielos mayormente cubiertos. Ante estas condiciones, el SMN mantiene alertas naranjas para el AMBA y varias provincias de la franja central.

 

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del jueves 12 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno modificó el mecanismo de actualización en las tarifas de gas: de qué trata y cómo afecta a los usuarios
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia venció a Banfield 2 a 1 de visitante y va consolidando el ciclo de Fernando Zaniratto

Presunta venta de lotes ilegales en La Plata: uno por uno, donde se realizaron los allanamientos

El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”

Los senadores se volvieron a aumentar a los sueldos: cobrarán más de $11 millones

La reforma de la VTV, ¿se aplicará en la Provincia de Buenos Aires?

VIDEO. “Lo que se vio en el cielo de La Plata”: la sorpresa por un ¿meteorito o avión a chorro?

Deian Verón deja Miami y jugará en el equipo de Fernando Muslera
+ Leidas

De no creer: robaron un vehículo con un cadáver

Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa

Más de 15 allanamientos por la venta de lotes ilegales en La Plata

Tel Aviv aguanta la peor ofensiva de Irán

El irónico mensaje que compartió Villarruel

La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV

El nuevo líder iraní fue herido y se desconoce su paradero

VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
Últimas noticias de Información General

Ausentismo escolar: se desconoce su nivel en el país

Histórica donación de un corazón infantil

El Gobierno modificó el mecanismo de actualización en las tarifas de gas: de qué trata y cómo afecta a los usuarios

Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán
Deportes
Zaniratto: “Nos gustaría terminar mucho más cómodos”
VIDEO. "Gimnasia se trajo un triunfazo de Banfield": el análisis de los periodistas de EL DIA
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
Boca ganaba con gol de Ascacibar y San Lorenzo se lo empató: terminaron 1 a 1 en un clásico caliente
En Estudiantes, el 'Cacique' apuesta a un regreso en el mediocampo para enfrentar a Lanús
Espectáculos
El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”
Nuevo show acústico a la terraza del Pasaje Dardo Rocha
Encapuchada y esposada: More Rial trasladada a tribunales previo al arresto domiciliario
Vuelve a La Plata el ciclo de magia "Algo que nunca viste", un show para el asombro
Se filtraron los motivos por el malestar entre Carmen Barbieri y Florencia de la V, los detalles
La Ciudad
VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas
La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV
Se suman reclamos por falta de agua en la Ciudad
Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa
Policiales
¿Qué pasó con Axel Retamozo?: el joven está en coma y el caso, en silencio
Manoseos en un UPD y un beso no consentido
Se postergó el juicio por la muerte de Maradona
VIDEO.- Rescató a su pareja de un incendio y está grave
Lo fueron a buscar por disturbios y cayó armado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla