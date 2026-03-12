El verano se despide con una ola de calor extremo

Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído
Una nueva y posiblemente última ola de calor intenso marcará el cierre del verano en gran parte del país. Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir de la próxima semana el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será uno de los focos de jornadas agobiantes, con temperaturas que superarán los 30 grados y una elevada sensación térmica.
El fenómeno estará impulsado por un repunte del viento del noreste que favorecerá el ascenso de las temperaturas. Las condiciones se mantendrían durante al menos cuatro días y también afectarán a provincias de la región central, como Santa Fe y Córdoba.
En la ciudad de Buenos Aires, el calor comenzará a sentirse con fuerza el domingo 15. Aunque el cielo estará parcialmente nublado, el sol hará sentir su impacto. El momento más crítico llegaría el lunes 16, cuando la temperatura máxima alcanzaría los 32 grados.
La situación será similar en La Plata, donde el inicio de la semana también estará marcado por temperaturas elevadas, con máximas cercanas a los 31 grados. En ambos casos no se esperan lluvias que puedan aliviar el calor.
El panorama se repetirá en la zona central del país. En Córdoba, por ejemplo, se anticipan jornadas con temperaturas que rondarán los 32 grados, acompañadas por cielos mayormente cubiertos. Ante estas condiciones, el SMN mantiene alertas naranjas para el AMBA y varias provincias de la franja central.
