De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad

El Laboratorio D’Agostino Bruno fue distinguido con el Premio Nacional a la Calidad 2025 en la categoría “Gestión Integral de PyMEs”, el máximo reconocimiento que otorga el Estado argentino a organizaciones que demuestran altos niveles de excelencia en su gestión.

En esta edición 2025, la categoría “Gestión Integral de Empresas Grandes” fue obtenida por MetroGAS, una de las compañías energéticas más importantes del país, lo que dimensiona el nivel de exigencia y el alcance nacional del reconocimiento.

La institución, fundada y dirigida por los Dres. Liliana D’Agostino y Jorge Bruno recibió esta distinción tras atravesar un riguroso proceso de evaluación externa que analizó su sistema de gestión, resultados, liderazgo, innovación y mejora continua.

El reconocimiento posiciona al laboratorio platense entre las organizaciones con estándares de gestión comparables a los más altos del mundo y lo convierte en la única empresa de la ciudad en alcanzar esta distinción nacional, un hito histórico para el sector privado local.

El Premio Nacional a la Calidad fue instituido por la Ley 24.127 en 1992 y es otorgado por el Estado Nacional. Desde 1994 se entrega de manera ininterrumpida, convirtiéndose en una de las políticas públicas con mayor continuidad desde el retorno de la democracia. No se trata de un premio a un producto o servicio en particular, sino a la gestión integral de la organización. Las empresas postulantes son evaluadas bajo los Modelos de Gestión de Excelencia, un marco metodológico que analiza liderazgo, planificación estratégica, gestión de procesos, resultados operativos y económicos, enfoque en clientes, desarrollo del equipo, responsabilidad social e innovación. El proceso incluye evaluación documental, análisis por consenso y visitas presenciales realizadas por una Junta de Evaluadores con autonomía técnica.

Una historia que comenzó hace casi 40 años

En 1987, los Dres. Jorge Bruno y Liliana D’Agostino detectaron que en La Plata no existía un laboratorio privado que integrara inmunología clínica. Decidieron entonces iniciar su proyecto en una habitación de su propia casa.

Los informes se realizaban en una máquina de escribir Remington; cualquier error implicaba comenzar nuevamente. Con el tiempo incorporaron el envío de resultados por fax, luego la primera computadora y, en 1996, inauguraron una nueva sede equipada con su primer autoanalizador automatizado.

Desde entonces, el crecimiento fue sostenido. Implementaron trazabilidad mediante código de barras, sistemas integrados de gestión, automatización avanzada, certificación IRAM ISO 9001:2015 y tecnología de última generación. Desarrollaron herramientas digitales, un portal para pacientes y médicos, y tableros con información en tiempo real para la toma de decisiones.

Hoy el laboratorio cuenta con 69 colaboradores, manteniendo intacta la esencia con la que fue creado: ética profesional, calidad científica y vocación de servicio.

“Cuando comenzamos, hace casi cuatro décadas, nuestro objetivo era simple: construir un laboratorio con estándares técnicos sólidos y una cultura de trabajo basada en la responsabilidad profesional. Este premio representa la validación externa de ese camino”, señalan.

Para los fundadores, la distinción no marca un punto de llegada sino la confirmación de una convicción sostenida en el tiempo: la excelencia es un proceso permanente, no un resultado aislado. “Alcanzar este reconocimiento significa ver consolidado aquel proyecto inicial y demostrar que desde una organización independiente, con esfuerzo propio y visión de largo plazo, es posible desarrollar un modelo de gestión alineado con los estándares más exigentes del país”.

Y agregan: “Nada de esto sería posible sin el compromiso cotidiano de cada uno de nuestros colaboradores. La excelencia no la produce la tecnología por sí sola; la sostienen las personas. Este reconocimiento también es parte de la trayectoria profesional de cada integrante del equipo, que eligió trabajar con exigencia, disciplina y mejora continua”.

En un contexto económico desafiante, el reconocimiento adquiere un significado adicional: demuestra que desde La Plata es posible desarrollar organizaciones con estándares de gestión validados a nivel internacional.

Lo que comenzó en una casa familiar hace casi cuatro décadas hoy es reconocido a nivel nacional como un modelo de gestión de excelencia. Una historia de constancia, profesionalismo y compromiso que trasciende generaciones.