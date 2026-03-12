Los ataques iraníes a barcos comerciales e infraestructura energética disparan el precio del petróleo

Los incesantes ataques iraníes contra el tráfico marítimo y la infraestructura energética impulsaron este jueves el petróleo por encima de los 100 dólares por barril, mientras los bombardeos de Estados Unidos e Israel golpeaban a la República Islámica sin que se vislumbrara un final de la guerra.

El precio del petróleo volvió a superar los 100 dólares el barril en la decimotercera jornada de la guerra en Medio Oriente, y puso bajo presión las bolsas y la deuda soberana por los temores de inflación. El precio del barril de Brent del mar del Norte subía un 5,33% hasta los 96,88 dólares, tras haberse disparado a más de 100 dólares durante la sesión en Asia, mientras que su equivalente estadounidense, el WTI, ganaba un 4,65% hasta los 91,31 dólares.

Los precios del petróleo siguen al alza pese al anuncio el miércoles de los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre ellos Estados Unidos, de liberar en el mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, una cifra récord, para calmar la inquietud de falta de suministro.

Irán atacó un buque portacontenedores frente a la costa de Dubai, provocó un incendio cerca del aeropuerto internacional de Bahrein, apuntó a un importante yacimiento petrolero con un ataque de dron y obligó a Irak a detener las operaciones en todas las terminales petroleras del país tras un ataque contra su puerto de Basora. También se reportaron nuevos ataques en Kuwait y Emiratos Arabes Unidos.

Las sirenas sonaron antes del amanecer en Jerusalén mientras Israel interceptaba misiles iraníes entrantes, y se oyeron fuertes explosiones más tarde en el día en otro ataque contra la ciudad.

Israel lanzó una "ola de ataques a gran escala" sobre Teherán y en Líbano, donde Israel afirma que está atacando a milicianos de Hezbollah vinculados a Irán. Once personas murieron en dos ataques a primera hora de la mañana.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con un ataque contra Irán el 28 de febrero, Teherán se ha centrado en infligir suficiente dolor económico global como para la presión les lleve a detener sus ataques. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que eso no era inminente y prometió "terminar el trabajo", aunque afirmó que Irán está "prácticamente destruido". "No queremos irnos temprano, ¿verdad? Tenemos que terminar el trabajo", dijo en un evento el miércoles en Kentucky.

El líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khamenei, aún no ha hecho una declaración ni se le ha visto desde que fue elegido para suceder a su padre, quien murió el primer día del conflicto. Pero el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, sugirió que para que la guerra termine, el mundo tendría que reconocer los "derechos legítimos" de Irán, pagar reparaciones y ofrecer garantías contra futuros ataques.

Además de atacar infraestructura energética en toda la región, Irán mantiene un férreo control sobre el estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica que conduce del golfo Pérsico hacia el océano Índico y por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Con el tráfico en el estrecho prácticamente detenido, el precio del crudo Brent, el referente internacional, subió otro 9% el jueves hasta superar los 100 dólares por barril, un alza de alrededor del 38% respecto de lo que costaba cuando comenzó la guerra.

Al comenzar el día el jueves, un buque portacontenedores en el golfo Pérsico fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Dubai, lo que provocó un pequeño incendio, según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido de las fuerzas armadas británicas. Indicó que la tripulación de la embarcación estaba a salvo.

En Bahrein, un ataque iraní provocó un gran incendio en la isla de Muharraq, donde se encuentra el aeropuerto internacional del país. Las sirenas volvieron a sonar a media mañana ante más ataque de Irán.