“Por favor”: el desesperado pedido de Sabrina Rojas

Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído
Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído
Más de 15 allanamientos por la venta de lotes ilegales en La Plata
Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas
La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
El duro mensaje de Karina Milei y la insólita interna entre abogados
Tras casi 20 años al frente de Suteba, Baradel se aleja de la conducción
La inflación de febrero se habría mantenido cerca del 3 por ciento
Reunión de la Mesa de Política Criminal y Niñez: “Bajó la reiterancia”
Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa
Reconocimientos en el Hipódromo por el Día Internacional de la Mujer
Presentación del libro “Arquitectura del lugar” en la Casa Curutchet
Donación al hospital de Niños del Rotary La Plata y fundación Tzedaká
Celebran 40 años del trabajo de extensión de Ciencias Naturales y Museo
¿Qué pasó con Axel Retamozo?: el joven está en coma y el caso, en silencio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En medio de la difícil situación que enfrenta su ex, Luciano Castro, la modelo y conductora salió a hacer un pedido desesperado en redes. “Pido por favor”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram. El mensaje estaba destinado específicamente a proteger a sus hijos de la exposición pública.
“Que yo comparta momentos con mis hijos en mis redes no significa que los portales tengan derecho a usar la imagen de menores de edad para hacer notas sobre mí o su padre”, señaló Rojas, poniendo límites a su intimidad. “Mis hijos no son personajes públicos ni parte de ningún contenido mediático. De hecho, hay una medida cautelar hecha para que eso no suceda”, remarcó contundente.
“Si quieren hablar de mí o Luciano, háganlo. Pero a los chicos déjenlos afuera y cuiden su identidad”, continuó la conductora, dejando en claro que las personas públicas son ellos y no los menores.
Por último, Sabrina cerró: “Insisto, estoy orgullosa de ellos y amo compartir momentos con mis niños en mis redes. Es increíble la poca responsabilidad que hay con respecto a los menores”.
El descargo de la modelo llegó luego de los dichos de Castro, quien se encuentra internado en un centro especializado tras la exposición que vivió los últimos meses.
LE PUEDE INTERESAR
El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”
LE PUEDE INTERESAR
Nuevo show acústico a la terraza del Pasaje Dardo Rocha
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí