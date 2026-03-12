“Por favor”: el desesperado pedido de Sabrina Rojas

En medio de la difícil situación que enfrenta su ex, Luciano Castro, la modelo y conductora salió a hacer un pedido desesperado en redes. “Pido por favor”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram. El mensaje estaba destinado específicamente a proteger a sus hijos de la exposición pública.

“Que yo comparta momentos con mis hijos en mis redes no significa que los portales tengan derecho a usar la imagen de menores de edad para hacer notas sobre mí o su padre”, señaló Rojas, poniendo límites a su intimidad. “Mis hijos no son personajes públicos ni parte de ningún contenido mediático. De hecho, hay una medida cautelar hecha para que eso no suceda”, remarcó contundente.

“Si quieren hablar de mí o Luciano, háganlo. Pero a los chicos déjenlos afuera y cuiden su identidad”, continuó la conductora, dejando en claro que las personas públicas son ellos y no los menores.

Por último, Sabrina cerró: “Insisto, estoy orgullosa de ellos y amo compartir momentos con mis niños en mis redes. Es increíble la poca responsabilidad que hay con respecto a los menores”.

El descargo de la modelo llegó luego de los dichos de Castro, quien se encuentra internado en un centro especializado tras la exposición que vivió los últimos meses.