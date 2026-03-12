Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"
Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles
Sin dudas, en Gran Hermano Generación Dorada se vivió un repudiable episodio y todo el público que sigue el reality pidió medidas drásticas e inmediatas.
Allí, la señalada fue Carmiña Masi, quien dijo frases fuera de lugar e indignantes sobre su compañera la platense Mavinga.
“Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, expresó la periodista paraguaya. Ante esto, Santiago del Moro anunció una sanción, la que finalmente se conoció.
“Gran hermano nos pone espejos. Hay cosa que son más cancelables que otras. Parte de la diaria, pero hay cosas que no tiene vuelta atrás: el racismo es una de esas”, remarcó del Moro.
“Carmiña, sabrás que no puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana. Tuviste expresiones racistas, absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga. Se trata de una conducta inadmisible. De modo que te informo que recibirás una serie sanción. Antes de anunciarla, permítanme decir que yo no soy un educador ni quiero impartir lecciones a nadie. Cada uno trajo desde afuera su educación”, leyó el Big.
Seguidamente, agregó: “No vengo a educar, pero acá mandó yo y pretendo que convivan sin injuriar al otro. En el mundo el racismo sigue existiendo. En el mundo se mira al otro como un enemigo, con desprecio. En mi casa quiere que se dé un mensaje superador, con el respeto y la inclusión. Hay límites que no deben ser traspuestos”.
“Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir. Con este tipo de tema no se juega. La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre. Analicé cada palabra que dijiste y no hay dudas de la gravedad de los que has dicho. El reglamento de Gran Hermano no admite comportamientos de estas características”, subrayó.
"Mi decisión es que a partir de este momento debes abandonar la competencia. Dirigite hacia la puerta giratoria en este mismo instante. Tus pertenencias te serán entregadas afuera", subrayó la voz en off.
