Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad |EXTENSIÓN DE PLAZOS Y AMPLIACIÓN DE TALLERES HABILITADOS

La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV

La reforma propone una flexibilización de los lugares habilitados, además de una prolongación de los plazos de control

La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV

Los cambios en la VTV no afectarán a en la Provincia / Archivo

12 de Marzo de 2026 | 03:35
Edición impresa

El Gobierno nacional anunció una reforma en el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV, con la que propone realizar cambios en los plazos de control y una mayor flexibilización de los lugares habilitados para realizar el trámite. A pesar de que se aplicará en distintas provincias, desde la administración bonaerense ya adelantaron que no se plegaran.

La iniciativa impulsada por la gestión libertaria plantea extender los plazos de revisión para los vehículos y simplificar distintos procesos administrativos vinculados al control técnico. Además, busca ampliar la cantidad de establecimientos donde los conductores puedan realizar la verificación.

Entre los cambios más relevantes figura la extensión del primer control para los vehículos cero kilómetro: pasaría de realizarse a los dos años a efectuarse recién a los cinco años desde su patentamiento. A su vez, propone que los autos de hasta diez años de antigüedad deban someterse a revisiones cada dos años, mientras que los que superen esa década continúen con controles anuales.

Para algunos especialistas y sectores críticos, esta modificación carecería de respaldo técnico suficiente y podría tener impacto en la seguridad vial, al espaciar los controles sobre el estado mecánico de los vehículos.

En ese contexto, desde el Gobierno bonaerense indicaron que no está en estudio adoptar estos cambios. “La VTV es muy necesaria tal como funciona en la actualidad. Necesitamos mantener los controles en medio de la desinversión que está haciendo Nación en las rutas del país”, señalaron fuentes provinciales.

LOS COSTOS DE LA VTV

Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, explicaron que el objetivo de la reforma es simplificar el proceso, reducir costos para los conductores y ampliar la oferta de lugares donde realizar el control. Para ello se busca habilitar talleres y concesionarias de cualquier jurisdicción, siempre y cuando tengan “instalaciones aptas y equipamiento adecuado”.

LE PUEDE INTERESAR

Se suman reclamos por falta de agua en la Ciudad

LE PUEDE INTERESAR

Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa

No obstante, desde la Provincia advirtieron que permitir que cualquier taller realice los controles podría implicar riesgos en la calidad de las verificaciones. De hecho, desde el área de Transporte bonaerense informaron que en los últimos meses dieron de baja más de 450 sitios que se dedicaban a la entrega de obleas truchas.

Otro de los argumentos de Nación es que la flexibilización generará competencia entre prestadores, lo que podría traducirse en precios más bajos.

En ese sentido vale señalar que hoy en día realizar la VTV para autos tiene un costo de $97.057. Para las motos, el valor es de $38.801,03, mientras que para vehículos pesados (más de 2.500 kilos) asciende a $174.604,64. En tanto, los remolques y acoplados livianos deben abonar $58.201,54 y los remolques y acoplados pesados $87.302,33.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia venció a Banfield 2 a 1 de visitante y va consolidando el ciclo de Fernando Zaniratto

Presunta venta de lotes ilegales en La Plata: uno por uno, donde se realizaron los allanamientos

El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”

Los senadores se volvieron a aumentar a los sueldos: cobrarán más de $11 millones

La reforma de la VTV, ¿se aplicará en la Provincia de Buenos Aires?

VIDEO. “Lo que se vio en el cielo de La Plata”: la sorpresa por un ¿meteorito o avión a chorro?

Deian Verón deja Miami y jugará en el equipo de Fernando Muslera
+ Leidas

De no creer: robaron un vehículo con un cadáver

Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa

Más de 15 allanamientos por la venta de lotes ilegales en La Plata

Tel Aviv aguanta la peor ofensiva de Irán

El irónico mensaje que compartió Villarruel

La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV

El nuevo líder iraní fue herido y se desconoce su paradero

VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya

Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas

Se suman reclamos por falta de agua en la Ciudad

Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa
Deportes
Zaniratto: “Nos gustaría terminar mucho más cómodos”
VIDEO. "Gimnasia se trajo un triunfazo de Banfield": el análisis de los periodistas de EL DIA
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
Boca ganaba con gol de Ascacibar y San Lorenzo se lo empató: terminaron 1 a 1 en un clásico caliente
En Estudiantes, el 'Cacique' apuesta a un regreso en el mediocampo para enfrentar a Lanús
Espectáculos
El marido de la platense Mavinga denunciará a Carmiña por los dichos racistas en “Gran Hermano 2026”
Nuevo show acústico a la terraza del Pasaje Dardo Rocha
Encapuchada y esposada: More Rial trasladada a tribunales previo al arresto domiciliario
Vuelve a La Plata el ciclo de magia "Algo que nunca viste", un show para el asombro
Se filtraron los motivos por el malestar entre Carmen Barbieri y Florencia de la V, los detalles
Policiales
¿Qué pasó con Axel Retamozo?: el joven está en coma y el caso, en silencio
Manoseos en un UPD y un beso no consentido
Se postergó el juicio por la muerte de Maradona
VIDEO.- Rescató a su pareja de un incendio y está grave
Lo fueron a buscar por disturbios y cayó armado
Información General
Ausentismo escolar: se desconoce su nivel en el país
Histórica donación de un corazón infantil
El verano se despide con una ola de calor extremo
El Gobierno modificó el mecanismo de actualización en las tarifas de gas: de qué trata y cómo afecta a los usuarios
Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla