La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV

La reforma propone una flexibilización de los lugares habilitados, además de una prolongación de los plazos de control
El Gobierno nacional anunció una reforma en el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV, con la que propone realizar cambios en los plazos de control y una mayor flexibilización de los lugares habilitados para realizar el trámite. A pesar de que se aplicará en distintas provincias, desde la administración bonaerense ya adelantaron que no se plegaran.
La iniciativa impulsada por la gestión libertaria plantea extender los plazos de revisión para los vehículos y simplificar distintos procesos administrativos vinculados al control técnico. Además, busca ampliar la cantidad de establecimientos donde los conductores puedan realizar la verificación.
Entre los cambios más relevantes figura la extensión del primer control para los vehículos cero kilómetro: pasaría de realizarse a los dos años a efectuarse recién a los cinco años desde su patentamiento. A su vez, propone que los autos de hasta diez años de antigüedad deban someterse a revisiones cada dos años, mientras que los que superen esa década continúen con controles anuales.
Para algunos especialistas y sectores críticos, esta modificación carecería de respaldo técnico suficiente y podría tener impacto en la seguridad vial, al espaciar los controles sobre el estado mecánico de los vehículos.
En ese contexto, desde el Gobierno bonaerense indicaron que no está en estudio adoptar estos cambios. “La VTV es muy necesaria tal como funciona en la actualidad. Necesitamos mantener los controles en medio de la desinversión que está haciendo Nación en las rutas del país”, señalaron fuentes provinciales.
Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, explicaron que el objetivo de la reforma es simplificar el proceso, reducir costos para los conductores y ampliar la oferta de lugares donde realizar el control. Para ello se busca habilitar talleres y concesionarias de cualquier jurisdicción, siempre y cuando tengan “instalaciones aptas y equipamiento adecuado”.
No obstante, desde la Provincia advirtieron que permitir que cualquier taller realice los controles podría implicar riesgos en la calidad de las verificaciones. De hecho, desde el área de Transporte bonaerense informaron que en los últimos meses dieron de baja más de 450 sitios que se dedicaban a la entrega de obleas truchas.
Otro de los argumentos de Nación es que la flexibilización generará competencia entre prestadores, lo que podría traducirse en precios más bajos.
En ese sentido vale señalar que hoy en día realizar la VTV para autos tiene un costo de $97.057. Para las motos, el valor es de $38.801,03, mientras que para vehículos pesados (más de 2.500 kilos) asciende a $174.604,64. En tanto, los remolques y acoplados livianos deben abonar $58.201,54 y los remolques y acoplados pesados $87.302,33.
