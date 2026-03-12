Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya

Hay quienes caminan por la Ciudad con la mirada perdida y quienes han hecho de la observación un ejercicio de compromiso con su identidad urbana. Rocío Rosenfeld pertenece al segundo grupo y su enfoque le valió ser la primera ganadora de “Tu mirada tiene premio”, el concurso de EL DIA que destaca bellezas y problemáticas locales, y prevé un premio de 100 mil pesos. A través de su video, reveló una joya que respira en secreto: una réplica de la Alhambra en la emblemática Casa Arana.

Ubicada en 49 entre 2 y 3, esta vivienda de 1883 perteneció a Diego Pantaleón Arana, suegro de Dardo Rocha. Su mayor tesoro es una réplica a escala del Patio de los Leones, construida entre 1889 y 1891 con moldes de yeso que Rocha trajo de Granada. Pese a ser “Bien Patrimonial” (2006) y “Bien de Interés Histórico” (2008), la casa está deshabitada desde hace 18 años y en estado crítico. Sus herederos advierten que, sin recursos ni apoyo estatal, la propiedad está “condenada a muerte” por la humedad y el abandono.

La observación no es casual en Rosenfeld: “Elegí estudiar arquitectura porque en la secundaria tenía un profesor que nos decía siempre ‘miren para arriba’ a las casas y edificios”. Aunque suele sacar fotos, no la detuvo el formato en video. “Fue raro participar con un video porque saco muchas fotos”, señala la joven, interesada en el patrimonio platense.

Su elección no fue casual, sino fruto de la cercanía y la curiosidad: “La familia de mi novio vive en 49 entre 2 y 3 y los escucho hablar de esa casa, de la falta de mantenimiento. Siempre miro hacia adentro. Cuando estudiaba, miraba en Google Earth y veía el techo y el patio. Es una lástima. Hay que ponerlo en valor”, pidió.

El certamen premiará cada mes la mejor imagen enviada al WhatsApp (2215475130) con el hashtag #tumirada, buscando que los vecinos reflejen desde deficiencias urbanas hasta la riqueza estética de la ciudad.

Rocío Rosenfeld logró ambas: captó la luz de un patio nazarí oculto tras una puerta encadenada que pide ser rescatada.