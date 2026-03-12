Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |EN CINCO SEGUNDOS, DESDE LA CALLE, LOGRÓ MOSTRAR LA RÉPLICA DEL “PATIO DE LOS LEONES”

Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya

Rocío Rosenfeld ganó el concurso de EL DIA con un video de la Casa Arana: un tesoro arquitectónico que replica la Alhambra de Granada y hoy lucha contra el olvido

12 de Marzo de 2026 | 03:37
Edición impresa

Hay quienes caminan por la Ciudad con la mirada perdida y quienes han hecho de la observación un ejercicio de compromiso con su identidad urbana. Rocío Rosenfeld pertenece al segundo grupo y su enfoque le valió ser la primera ganadora de “Tu mirada tiene premio”, el concurso de EL DIA que destaca bellezas y problemáticas locales, y prevé un premio de 100 mil pesos. A través de su video, reveló una joya que respira en secreto: una réplica de la Alhambra en la emblemática Casa Arana.

Ubicada en 49 entre 2 y 3, esta vivienda de 1883 perteneció a Diego Pantaleón Arana, suegro de Dardo Rocha. Su mayor tesoro es una réplica a escala del Patio de los Leones, construida entre 1889 y 1891 con moldes de yeso que Rocha trajo de Granada. Pese a ser “Bien Patrimonial” (2006) y “Bien de Interés Histórico” (2008), la casa está deshabitada desde hace 18 años y en estado crítico. Sus herederos advierten que, sin recursos ni apoyo estatal, la propiedad está “condenada a muerte” por la humedad y el abandono.

La observación no es casual en Rosenfeld: “Elegí estudiar arquitectura porque en la secundaria tenía un profesor que nos decía siempre ‘miren para arriba’ a las casas y edificios”. Aunque suele sacar fotos, no la detuvo el formato en video. “Fue raro participar con un video porque saco muchas fotos”, señala la joven, interesada en el patrimonio platense.

Su elección no fue casual, sino fruto de la cercanía y la curiosidad: “La familia de mi novio vive en 49 entre 2 y 3 y los escucho hablar de esa casa, de la falta de mantenimiento. Siempre miro hacia adentro. Cuando estudiaba, miraba en Google Earth y veía el techo y el patio. Es una lástima. Hay que ponerlo en valor”, pidió.

El certamen premiará cada mes la mejor imagen enviada al WhatsApp (2215475130) con el hashtag #tumirada, buscando que los vecinos reflejen desde deficiencias urbanas hasta la riqueza estética de la ciudad.

Rocío Rosenfeld logró ambas: captó la luz de un patio nazarí oculto tras una puerta encadenada que pide ser rescatada.

Multimedia

Detrás de la puerta de madera de la vieja casona céntrica hay una obra emblemática de la arquitectura islámica / Captura de video

La ganadora, en la redacción del Diario / Gonzalo Calvelo

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

