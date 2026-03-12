Desesperación en una ONG de La Plata para jóvenes con autismo: denuncian que “IOMA no paga desde octubre"

La organización civil sin fines de lucro para jóvenes y adultos con autismo APADEA La Plata denunció la falta de pagos por parte de IOMA desde el mes de octubre por las prestaciones que se brindan en la institución, situada en 514 entre 19 y 20. Una integrante de la Comisión Directiva de la entidad, María Elena Romero, habló de una situación desesperante y afirmó: "No sé cómo hacer para decirles a los prestadores que no podemos pagarles".

Romero contó que APADEA se inscribe en el Programa TEA (Trastornos del Espectro Autista) de IOMA. "Nosotros somos un centro de terapia que trabajamos con jóvenes y adultos. Es una edad en la que las personas autistas carecen generalmente de espacios para recibir atención o realizar actividades", sostuvo a diferencia de otros centros que se dedican a las niñeces.

La situación se agrava a un ritmo acelerado porque "APADEA no recibe pagos desde octubre". "Ese fue el último mes que pudieron cobrar los prestadores porque IOMA no realiza los pagos", señaló. "Primero empezaron con demoras de 15 a 20 días, luego un mes y ahora los profesionales no cobran desde octubre", precisó.

"Anoche tuvimos una reunión y nuestros rostros dan pena. No sabemos cómo pagarles a los prestadores de IOMA. Los profesionales tienen familia, son personas que necesitan sus sueldos. Son súper capacitados, que han estudiado y se han preparado para esto. No podemos dormir pensando en cómo tapar esos agujeros" relató Romero.

"¿Cómo le digo al terapeuta que no le puedo pagar?”, se interrogó. “Ellos son fundamentales para los chicos con autismo y para también para sus familias, porque trabajar con personas autistas se requiere muchísima preparación y amor. No es fácil", explicó.

APADEA brinda a “jóvenes con autismos, con lenguaje o no, distintos espacios de psicología, psicopedagogía, musicoterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional y múltiples actividades vinculadas con el deporte, la cultura y el arte”. Además de los prestadores de esas ramas especializadas, también hay trabajadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos y acompañantes escolares.

IOMA, sin respuesta y en modo "comisaría"

La integrante de APADEA afirmó que "IOMA no nos escucha y lo que es más grave es que parece una comisaría porque está repleta de policías". En ese sentido dijo que "no nos permiten hablar con nadie, no nos dejan pasar a hablar con ninguna autoridad ni como prestadores ni como padres".

En cuanto al retraso de los montos remarcó que "las órdenes de pago están, pero no pagan”. “No sabemos cómo cubrir esos pagos, tenemos que salir a pedir préstamos, estamos desesperados", exclamó.

Romero alertó que debido a las demoras "en APADEA estamos perdiendo la cartera de prestadores”. “De por sí es muy difícil competir valores ampliamente superiores que los profesionales pueden obtener en otros lugares. Ellos son monotributistas y nos facturan a valores muy bajos. Hacen todo de corazón y resisten hasta donde pueden. Pero IOMA no hace los pagos", lamentó.

La tristeza de una mamá

María Laura es madre de un joven de 18 años que concurre a APADEA. "Nuestro hijo tiene autismo y concurre a la institución en donde realiza actividades manuales dictadas por distintas organizaciones y que le hacen muy bien, se siente feliz", dijo.

En el marco de la crisis que padece la entidad la vecina platense resaltó que "es fundamental que esta institución continúe funcionando porque una vez que los chicos con autismo salen de la escuela no tienen otros espacios que se dedican a ellos".

"Hasta el año pasado mi hijo fue a la escuela especial y aquí encontró un lugar muy lindo que le hace bien y que es importante para que los jóvenes con TEA no queden en el aire o boyando en sus vidas".

"Además se brindan muchas terapias individuales como psicología y pedagogía, entre otras, fundamentales para su salud, su bienestar y su desarrollo en la vida", remarcó.