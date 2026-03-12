Gimnasia vs Banfield: el Lobo jugó, sufrió y sumó tres puntos vitales

Ganó Gimnasia y el triunfo ante el Taladro es lo más importante. No hay dudas de ello. Fue una victoria justa, con matices para analizar y con conclusiones que Zaniratto deberá trabajar en Estancia Chica. El Lobo tuvo muchas virtudes, desde la zurda de Nacho Fernández para manejar los hilos del equipo, pasando por el gran pase de Max para la definición de Manuel Panaro y el golazo de Nicolás Barros Schelotto. Y también algunas cuestiones para mejorar, porque -otra vez- el equipo terminó apretado, como en Mendoza y en Tigre.

LEA TAMBIÉN El ciclo factura puntos y eso ayuda a convencer

En el debe quedarán la falta de contención en el centro del campo del segundo tiempo -aunque, obviamente, el rival también juega y empujó con más ganas que otra cosa hacia el arco de Kadijevic- y las decisiones erróneas de los extremos que entraron con aire y piernas frescas: Franco Torres (que podría haber liquidado el pleito) y Jeremías Merlo.

El inicio del partido coincidió a lo esperado en la previa: Gimnasia intentó juntar pases para jugar, mientras Banfield intentó -y logró- aprovechar cierta fragilidad defensiva en el sector defensivo derecho dónde Castro y Nacho Fernández no ayudaron demasiado a Alexis Steinbach.

Tampoco fue una sorpresa que el Tripero sufriera con la pelota parada. Así, de un tiro libre desde el costado izquierdo llegó el gol de Ignacio País, que el asistente Pablo Gualtieri considero fuera de juego pero que la revisión del VAR anuló por una mano previa de Tiziano Perrotta.

Sin embargo, a los 19 minutos llegó la apertura del marcador para el Tripero. Y no fue por un gran pase del Pata o de Nacho, sino por una muy buena pelota que Augusto Max le puso a Manuel Panaro, quien definió muy bien ante la salida desesperada de Sanguinetti para poner el 1 a 0.

LEA TAMBIÉN El Heredero hizo otro gol de antología

Entre el VAR, el modo de condición del árbitro Sebastián Zunino y la lesión de Nelson Insfrán que posibilitó el debut de Julián Kadijevic, casi no se jugó en la primera media hora. Y a los 35 minutos Gimnasia metió el segundo, con un golazo: condujo Nacho Fernández, que jugó largo para Marcelo Torres, se la dio a Nicolás Barros Schelotto y el Heredero -cuando todos esperaban el centro o el pase atrás- buscó el ángulo y dejó sin chances al arquero local. Otra joya desde la zurda del 10 Tripero.

En el primer tiempo Gimnasia fue efectivo y se defendió lejos de su arco

El nerviosismo del Taladro contrastó con la tranquilidad del Lobo a partir del resultado. Pasó poco en el tramo final del primer tiempo porque Banfield manejó la pelota sin profundidad y llegó solo con tiros de esquina, mientras el Lobo no tuvo precisión para la estocada final con alguna contra.

LEA TAMBIÉN Insfrán dejó una cancha con malos recuerdos: debutó Kadijevic

En el segundo tiempo, Pedro Troglio metió un par de variantes y Banfield intentó ser más agresivo. Sin embargo, Gimnasia casi grita el tercero con un zurdazo de Nacho Fernández que Sanguinetti alcanzó a rechazar al córner de manera poco ortodoxa. El Taladro tuvo sus aproximaciones pero con remates simples para Julián Kadijevic.

Gimnasia buscó aire con los ingresos de Pablo Aguilar por Castro y Franco Torres por Panaro, porque a esa altura no podía manejar la pelota más allá de las pinceladas de Nacho Fernández, que cuando pudo manejar la pelota hizo lo que quiso. Tuvo el descuento Banfield con un tiro de esquina que conectó Arboleda y pegó en el travesaño para terminar otra vez en el córner tras un rebote en Kadijevic.

LEA TAMBIÉN El VAR y sus vueltas a la hora de anular un gol

La lucidez de Nacho Fernández dejó a Franco Torres bien perfilado para el tercero, pero se rehizo Arboleda y alcanzó a rechazar al córner. Lo que no pudo aprovechar el Lobo en el arco de enfrente lo sufrió en el propio con el descuento del Taladro. Cuando el juego parecía controlado, un remate de López García se desvío en Renzo Giampaoli y dejó sin chances a Kadijevic. Con el 2 a 1, Gimnasia reaccionó y casi estira la ventaja, primero con un quite bárbaro sobre Franco Torres y después con un remate de Nacho Fernández que se fue cerca. En la siguiente, el Lobo sufrió con un cabezazo de Sepúlveda que rozó el palo y salió hacia afuera.

LEA TAMBIÉN Un campo de juego que no estuvo a la altura

Lucho Zaniratto decidió dos cambios más con los ingresos de Jeremías Merlo por Barros Schelotto y Agustín Auzmendi por Marcelo Torres. Franco Torres quedó cara a cara y Sanguinetti le achicó el ángulo de disparo y en la continuidad de la jugada, el propio arquero le tapó un buen cabezazo a Auzmendi.

En el final, Jeremías Merlo eligió el arco cuando la jugada pedía otra resolución y Auzmendi buscó el arco para otra atajada de Sanguinetti. El empuje del local en base a centros hizo sufrir a todo Gimnasia, que terminó apretado en un partido que debió haber tenido una resolución más simple. La victoria, muy festejada, lo pone al Lobo bien adentro del grupo de los 8 mejores de la zona.

EL DEBUT Para Julián Kadijevic, que con 22 años tuvo sus primeros minutos en el arco de Gimnasia. Llegó de Comunicaciones y de familia de arqueros: su papá defendió el arco de Defensa y Justicia y Huracán, mientras que su abuelo lo hizo en San Lorenzo, entre otros clubes. Para Julián Kadijevic, que con 22 años tuvo sus primeros minutos en el arco de Gimnasia. Llegó de Comunicaciones y de familia de arqueros: su papá defendió el arco de Defensa y Justicia y Huracán, mientras que su abuelo lo hizo en San Lorenzo, entre otros clubes.