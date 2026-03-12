Diez años sin Roberto Perfumo, el último entrenador que salió campeón con Gimnasia

A diez años de su muerte, el recuerdo de Roberto Perfumo sigue ligado a una figura central del fútbol argentino: un defensor histórico, capitán de la Selección, entrenador campeón con Gimnasia y, en sus últimos años, una voz respetada del análisis futbolístico en los medios. “El Mariscal” dejó su huella dentro y fuera de la cancha.

Perfumo nació en Sarandí el 3 de octubre de 1942 y se convirtió en uno de los grandes zagueros centrales de la historia del fútbol argentino. Su carrera comenzó en Racing Club, donde debutó a comienzos de la década de 1960 y se transformó en líder defensivo del histórico equipo dirigido por Juan José Pizzuti. Con la Academia conquistó el torneo local de 1966, la Copa Libertadores 1967 y la Copa Intercontinental 1967, títulos que marcaron la etapa más gloriosa del club.

En 1971 fue transferido al Cruzeiro Esporte Clube de Brasil, donde obtuvo varios campeonatos estatales y consolidó su prestigio internacional. A mediados de los años 70 regresó a Argentina para jugar en River Plate, donde volvió a ser campeón en tres oportunidades entre 1975 y 1977 antes de retirarse en 1978.

Con la Selección Argentina de fútbol disputó 37 partidos y participó en dos Copas del Mundo: Copa Mundial de la FIFA 1966 en Inglaterra y Copa Mundial de la FIFA 1974 en Alemania, llegando a ser capitán del equipo nacional.

El paso por el banco y el título con Gimnasia

Tras retirarse como futbolista, Perfumo inició su carrera como entrenador en la década de 1980. Dirigió a Sarmiento de Junín, luego a Racing Club y más tarde al Club Olimpia, con el que consiguió el Torneo República.

Su mayor logro como director técnico llegó en Gimnasia, reemplazando a la dupla Carlos Ramacciotti y Edgardo Sbrissa, cuando obtuvo la Copa Centenario de la AFA 1993, disputada en 1994 para celebrar los 100 años de la Asociación del Fútbol Argentino.

El segundo y último título del Lobo, aunque la memoria albiazul se queda con la dupla y el plantel. Dirigió nueve partidos: ganó dos, empató cuatro y perdió tres

La última etapa: comentarista y referente del análisis

En sus últimos años, Perfumo se convirtió en una voz reconocida del periodismo deportivo. Trabajó como comentarista en ESPN, participó en programas como Hablemos de Fútbol, colaboró con el diario Diario Olé y también formó parte de las transmisiones del fútbol argentino en televisión y radio.

El propio Perfumo solía definirse con humildad: decía que no era periodista, sino “un futbolista que hace de periodista”, abordando el análisis desde la experiencia de quien había vivido el juego desde adentro.

El 10 de marzo de 2016 murió en Buenos Aires a los 73 años, tras sufrir un accidente que le provocó un traumatismo grave luego de caer por una escalera.