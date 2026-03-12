Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $4.000.000: pedí hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Alak apoyó una futura candidatura presidencial de Kicillof al inaugurar un nuevo tramo de la Avenida 60 en Los Hornos

La obra se realizó entre las calles 143 y 146 y forma parte del Plan 1.000 cuadras que impulsa el Municipio.

Alak apoyó una futura candidatura presidencial de Kicillof al inaugurar un nuevo tramo de la Avenida 60 en Los Hornos
12 de Marzo de 2026 | 12:05

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, manifestó públicamente su respaldo a una eventual candidatura presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof durante el acto de inauguración de un nuevo tramo de la avenida 60 en la localidad de Los Hornos, donde ambos encabezaron la actividad junto a funcionarios, autoridades y dirigentes políticos. En ese marco, el jefe comunal destacó la gestión provincial y dejó entrever su apoyo a una posible proyección nacional del mandatario bonaerense.

La habilitación corresponde al sector comprendido entre las calles 143 y 146, donde se realizaron trabajos de pavimentación y acondicionamiento de la traza, permitiendo optimizar el tránsito en un corredor utilizado a diario por vecinos, automovilistas y transporte público. Del acto participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente de La Plata, Julio Alak, quienes estuvieron acompañados por autoridades, funcionarios y dirigentes políticos locales y provinciales.

"Quiero replicar que yo apoyo en forma incondicional, como siempre, como uno de los fundadores de Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la candidatura presidencial de Axel. Defiende a lo derechos sociales y respeta los derechos individuales. Y es también la garantía en Argentina de que tengamos un país en donde se deje de maldecir y se empiece a bendecir al pueblo: Axel lo hace", expresó el intendente local Julio Alak durante una conferencia de prensa que brindaron tras el corte oficial de cinta en la esquina de la avenida 60 y 146.

En ese sentido, ratificó que "es fundamental seguir ejecutando obras de infraestructura y educación, ya que son pilares esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos"; y agregó: "Este tipo de intervenciones, además de las escuelas que estamos renovando, refleja el compromiso de la gestión local y provincial de ofrecer mejores condiciones de vida. Cada inversión que hacemos hoy es la base de un futuro más próspero para nuestra ciudad".

LE PUEDE INTERESAR

AFAGate: en medio de un caos, "Chiqui" Tapia llegó a los Tribunales para declarar

LE PUEDE INTERESAR

Cifras y causas del delito juvenil en La Plata: la importancia de los clubes para sacar a los chicos de la calle

Por su parte, Kicillof afirmó: “En La Plata estamos realizando infinidad de obras, tanto en los barrios como en el casco urbano: junto al intendente Julio Alak nos propusimos recuperar a nuestra capital después de años en los que había sido abandonada por una gestión local que solo mostró desinterés y falta de planificación”.

“Todo esta inversión vale el doble en un país con la obra pública totalmente paralizada por instrucción del presidente Javier Milei: nunca en la historia argentina se vio algo similar”, remarcó el Gobernador; y sostuvo: “La Provincia y los municipios hacemos esfuerzos enormes por mejorar la calidad de vida de los y las bonaerenses mientras el Estado nacional está ausente: necesitamos que el Presidente deje de dedicarse a aventuras personales y se preocupe por lo que pasa en los barrios, las fábricas y nuestras escuelas”.

EL DETALLE DE LA OBRA

Según se informó, la intervención consistió en la reducción del ancho de la rambla central con el objetivo de incorporar un carril adicional de circulación. De esta manera, la avenida quedó conformada con dos carriles por sentido y un carril destinado al estacionamiento.

El objetivo de los trabajos fue optimizar la circulación vehicular, mejorar la conectividad en la zona y poner en valor el espacio público, favoreciendo una mayor seguridad y mejores condiciones de tránsito para vecinos y vecinas.

La tercera etapa de ejecución de la nueva avenida 60 se sumó a la primera, que comprendió el tramo entre las calles 131 y 137, y a la segunda, entre 137 y 143. La cuarta etapa, en tanto, abarcará el sector que va de 146 a 149.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EDUCACIÓN PARA LOS HORNOS

En Los Hornos, el Plan 1.000 cuadras contempla la ejecución de 300 nuevas calles —71 con cordón cuneta, 83 con carpeta asfáltica y 144 de tierra—, la iluminación de 199 arterias y la reparación de 17.330 luminarias, entre otras tareas.

Asimismo, en el marco del Plan Escuelas en Obra que el Municipio articula con la Provincia, se avanzó en la puesta en valor de un jardín de infantes, cuatro escuelas primarias, tres escuelas secundarias y una secundaria de adultos. Además, próximamente se iniciará la segunda etapa del programa en una decena de establecimientos educativos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Banfield

En Estudiantes vuelve Núñez y la duda del Cacique está en el medio: ¿cómo va a formar ante Lanús?

El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata

Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas en La Plata

Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles

El Súper Cartonazo ya se juega por $4.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA
+ Leidas

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Banfield

Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"

Por qué Baradel se aleja de la conducción de SUTEBA, tras estar 20 años al frente del gremio docente

Gimnasia jugó, sufrió y sumó tres puntos vitales ante Banfield

En Estudiantes vuelve Núñez y la duda del Cacique está en el medio: ¿cómo va a formar ante Lanús?

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
Últimas noticias de Política y Economía

Mar del Plata: turismo retrocedió 3,7% durante la temporada 2025/2026

Bahía Blanca: inversión energética de USD 3.000 millones impulsará el polo petroquímico

AFAGate: en medio de un caos, "Chiqui" Tapia llegó a los Tribunales para declarar

Cifras y causas del delito juvenil en La Plata: la importancia de los clubes para sacar a los chicos de la calle
Policiales
¿Qué pasó con Axel Retamozo? El joven de La Plata está en coma y el caso, en silencio
Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
Se postergó el juicio por la muerte de Maradona
VIDEO.- Rescató a su pareja de un incendio y está grave
Lo fueron a buscar por disturbios y cayó armado
Espectáculos
Explotó el rating de Gran Hermano Generación Dorada con la expulsión de Carmiña por dichos racistas
Presentan el avance de “Michael”, la película sobre Michael Jackson
Impactante y sofisticado: Wanda Nara mostró su living inspirado en un hotel cinco estrellas, las fotos
Anamá Ferreira indignada por los comentarios racistas de Carmiña con la platense Mavinga en Gran Hermano
Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles
Información General
Día Mundial del Riñón: el 10% de la población argentina presenta alguna complicación renal
Ausentismo escolar: se desconoce su nivel en el país
Histórica donación de un corazón infantil
El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata
El Gobierno modificó el mecanismo de actualización en las tarifas de gas: de qué trata y cómo afecta a los usuarios
Deportes
Mauro Boselli y la deuda que tiene Estudiantes con él: "El club ya me comenzó a pagar"
Casi 100 años después: Zaniratto igualó el histórico récord del Gimnasia campeón de 1929
Un ex Gimnasia habló del "pasillo de espaldas" y calentó la final Estudiantes vs Central, aún sin fecha
Diez años sin Roberto Perfumo, el último entrenador que salió campeón con Gimnasia
Gimnasia jugó, sufrió y sumó tres puntos vitales ante Banfield

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla