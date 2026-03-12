El intendente de La Plata, Julio Alak, manifestó públicamente su respaldo a una eventual candidatura presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof durante el acto de inauguración de un nuevo tramo de la avenida 60 en la localidad de Los Hornos, donde ambos encabezaron la actividad junto a funcionarios, autoridades y dirigentes políticos. En ese marco, el jefe comunal destacó la gestión provincial y dejó entrever su apoyo a una posible proyección nacional del mandatario bonaerense.

La habilitación corresponde al sector comprendido entre las calles 143 y 146, donde se realizaron trabajos de pavimentación y acondicionamiento de la traza, permitiendo optimizar el tránsito en un corredor utilizado a diario por vecinos, automovilistas y transporte público. Del acto participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente de La Plata, Julio Alak, quienes estuvieron acompañados por autoridades, funcionarios y dirigentes políticos locales y provinciales.

"Quiero replicar que yo apoyo en forma incondicional, como siempre, como uno de los fundadores de Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la candidatura presidencial de Axel. Defiende a lo derechos sociales y respeta los derechos individuales. Y es también la garantía en Argentina de que tengamos un país en donde se deje de maldecir y se empiece a bendecir al pueblo: Axel lo hace", expresó el intendente local Julio Alak durante una conferencia de prensa que brindaron tras el corte oficial de cinta en la esquina de la avenida 60 y 146.

En ese sentido, ratificó que "es fundamental seguir ejecutando obras de infraestructura y educación, ya que son pilares esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos"; y agregó: "Este tipo de intervenciones, además de las escuelas que estamos renovando, refleja el compromiso de la gestión local y provincial de ofrecer mejores condiciones de vida. Cada inversión que hacemos hoy es la base de un futuro más próspero para nuestra ciudad".

Por su parte, Kicillof afirmó: “En La Plata estamos realizando infinidad de obras, tanto en los barrios como en el casco urbano: junto al intendente Julio Alak nos propusimos recuperar a nuestra capital después de años en los que había sido abandonada por una gestión local que solo mostró desinterés y falta de planificación”.

“Todo esta inversión vale el doble en un país con la obra pública totalmente paralizada por instrucción del presidente Javier Milei: nunca en la historia argentina se vio algo similar”, remarcó el Gobernador; y sostuvo: “La Provincia y los municipios hacemos esfuerzos enormes por mejorar la calidad de vida de los y las bonaerenses mientras el Estado nacional está ausente: necesitamos que el Presidente deje de dedicarse a aventuras personales y se preocupe por lo que pasa en los barrios, las fábricas y nuestras escuelas”.

EL DETALLE DE LA OBRA

Según se informó, la intervención consistió en la reducción del ancho de la rambla central con el objetivo de incorporar un carril adicional de circulación. De esta manera, la avenida quedó conformada con dos carriles por sentido y un carril destinado al estacionamiento.

El objetivo de los trabajos fue optimizar la circulación vehicular, mejorar la conectividad en la zona y poner en valor el espacio público, favoreciendo una mayor seguridad y mejores condiciones de tránsito para vecinos y vecinas.

La tercera etapa de ejecución de la nueva avenida 60 se sumó a la primera, que comprendió el tramo entre las calles 131 y 137, y a la segunda, entre 137 y 143. La cuarta etapa, en tanto, abarcará el sector que va de 146 a 149.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EDUCACIÓN PARA LOS HORNOS

En Los Hornos, el Plan 1.000 cuadras contempla la ejecución de 300 nuevas calles —71 con cordón cuneta, 83 con carpeta asfáltica y 144 de tierra—, la iluminación de 199 arterias y la reparación de 17.330 luminarias, entre otras tareas.

Asimismo, en el marco del Plan Escuelas en Obra que el Municipio articula con la Provincia, se avanzó en la puesta en valor de un jardín de infantes, cuatro escuelas primarias, tres escuelas secundarias y una secundaria de adultos. Además, próximamente se iniciará la segunda etapa del programa en una decena de establecimientos educativos.