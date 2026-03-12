Chiqui Tapia estará hoy cara a cara con la Justicia: de qué acusan al presidente de AFA

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata
Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata
Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
Afagate: el duro mensaje de Karina Milei y la insólita interna entre abogados
Gimnasia jugó, sufrió y sumó tres puntos vitales ante Banfield
Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas en La Plata
El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
Noche de fastidio: pese a otro gol de Ascacibar, Boca volvió a defraudar en la Bombonera
VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
La Provincia no aplicará los cambios que dispuso Nación para la VTV
“Quieto, no grites, no digas nada”, la advertencia a un jubilado en Gonnet
Taxistas volvieron a la carga por un aumento del 20% en la tarifa
Los números de la suerte del jueves 12 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Por qué Baradel se aleja de la conducción de SUTEBA, tras estar 20 años al frente del gremio docente
La inflación de febrero se habría mantenido cerca del 3 por ciento
Reunión de la Mesa de Política Criminal y Niñez: “Bajó la reiterancia”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se presentará este jueves a las 12 a declarar en los tribunales del Fuero Penal Económico en el marco de la causa por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos.
La declaración ante el juez en lo penal económico Diego Amarante está prevista para el mediodía, luego de que este miércoles hiciera lo propio el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien presentó un escrito como parte de la misma investigación.
La investigación busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.
La defensa de Tapia había solicitado sin éxito que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria.
El juez también prohibió a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.
La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
LE PUEDE INTERESAR
Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído
Como parte de esta situación, el pasado fin de semana hubo un paro del fútbol en todas las categorías en apoyo de los clubes a la AFA ante lo que consideran una iniciativa de caracter político impulsada por la gestión de Javier Milei en medio de la pugna por la puesta en marcha de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), que el Gobierno promueve y Tapia y compañía rechazan.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí