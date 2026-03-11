Gimnasia vs Banfield.- Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Lobo

Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"
Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"
Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com
7
Otra vez el volante ofensivo fue determinante para el buen funcionamiento de Gimnasia. Primero porque corrió al vacío y definió perfecto ante la salida de Sanguinetti para marcar el 1-0. En ese primer tiempo siempre fue el jugador que tuvo marca y que la defensa local nunca lo pudo encontrar. Se quedó sin físico en el complemento.
4
Gimnasia no encontró en las variantes del segundo tiempo las que necesitó para liquidar antes el partido. Un gol anulado y una floja definición de Franco Torres que tapó el arquero.
5
Estuvo muy bien en las jugadas polémicas. Lo ayudó el VAR en ambas. De todos modos un arbitraje muy pobre de Zunino, demostrando su falta de autoridad y conducción.
------------------------------
Nelson Insfrán (5)
No tuvo trabajo pero dejó alguna duda en la jugada que terminó en gol anulado. Se fue lesionado.
A. Steimbaich (5)
Demasiados problemas en la marca porque por ese sector Banfield atacó mucho y no tuvo relevo que lo ayudara.
Enzo Martínez (6)
Se la bancó bien contra Mauro Méndez y fue el más parejo del fondo de Gimnasia, pero sin sobresalir demasiado.
Renzo Giampaoli (5)
Tuvo problemas en la marca cuando salió lejos del área para ayudar a Steimbach. Cumplió pero no jugó un gran partido.
P. Silva Torrejón (5)
Regular partido. No tuvo peso ofensivo y algunas veces fue desbordado por la banda izquierda.
Nicolás Barros Schelotto (7)
Un golazo con todas las letras. No participó demasiado del juego y no fue tan importante como en otros partidos, pero mostró su clase con un gol clase A.
Ignacio Fernández (7)
Un partidazo del volante y referente de Gimnasia, que corrió un barbaridad, recuperó pelotas, dio la cara en los momentos más complejos y casi marca un golazo.
Augusto Max (6)
Con errores fue el jugador que más corrió y recuperó en la mitad de cancha. Le terminó dando una asistencia a Panaro para su gol. En el final se retrasó demasiado.
Manuel Panaro (7)
Un primer tiempo muy activo del extremo izquierdo que recibió de Max un pase al vacío, la peleó y definió perfecto ante la tardía salida del arquero rival. Siempre se desmarcó en el primer tiempo, luego se cansó.
Lucas Castro (5)
De menor a mayor. Empezó con algunos problemas posicionales y fue mejorando conforme pasaron los minutos. Ganó y perdió en el traslado de la pelota.
Marcelo Torres (5)
No tuvo peso dentro del área de Banfield. No participó mucho del juego. Aguantó bien la pelota en el gol de Barros Schelotto.
Julián Kadijevic (6)
Bien. Le tocó entrar frío y con el sol de frente. Respondió sin problemas.
P. Aguiar (5)
Entró para aguantar en el medio.
Franco Torres (4)
Esta vez no ingresó bien. Pudo definir antes el partido.
A. Auzmendi (4)
Tampoco mejoró ni aprovechó los espacios.
