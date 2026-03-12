Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |UN DEPARTAMENTO DE POZO, MÁS CARO QUE UNO A ESTRENAR O USADO

Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas

Empresarios del sector aseguran que también influye el estancamiento del poder adquisitivo de potenciales compradores

Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas

La construcción de altura está en un momento crítico / Demian Alday

12 de Marzo de 2026 | 03:36
Edición impresa

Cada vez resulta más difícil construir en la Ciudad. Una de las principales usinas de recursos económicos y puestos laborales está al borde de la paralización ante la suba de costos, la falta de crédito hipotecario y el poder adquisitivo congelado o en baja de los potenciales compradores.

Gustavo Marín, presidente de Apymeco, dijo a este diario que la “estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no resulta suficiente para activar el mercado de la construcción en la Región”.

Como se publicó en más de una oportunidad en este diario, resulta mucho más caro construir en pozo o de cero, que comprar una vivienda ya terminada o usada. El cuadro altera la lógica histórica del mundo de la construcción y desincentiva a la industria.

Martilleros públicos de la Ciudad plantean que por un departamento usado ronda los 1.200 dólares el metro cuadrado (m2), uno a estrenar está cerca de los 1.500 dólares y el de pozo ya se ubica entre los 1.600 y 1.800 dólares”. Según el índice Apymeco, el metro cuadrado para construir un edificio de viviendas multifamiliar de 1.948,02 m2 construibles compensados, desarrollado en planta baja y nueve niveles altos, cuesta 1.433 dólares el metro cuadrado.

PRINCIPALES OBSTÁCULOS

“El orden financiero es una base positiva para la inversión, pero no basta para reactivar el mercado. Los principales obstáculos identificados son el estancamiento del poder adquisitivo de la población y la falta de créditos hipotecarios accesibles. Actualmente, el financiamiento disponible presenta tasas de interés demasiado elevadas, lo que impide que la demanda se concrete de manera masiva. En consecuencia, el mercado permanece en una fase de espera horizontal, aguardando mejores condiciones salariales y opciones crediticias más realistas”, agregó Marín.

El último informe de Apymeco registró una suba mensual del 0,40%. Sin embargo, la variación interanual supera el 20%, mientras que el despacho de cemento marca una fuerte caída en la región.

La ciudad de La Plata registró en el mes de febrero un nuevo hito en los costos de la construcción. Según el Informe Mensual N° 125 elaborado por la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco), el precio para edificar un metro cuadrado alcanzó los $2.028.032,29.

Este valor, que sirve de referencia para el mercado local, contempla el costo más gastos generales y beneficios, aunque no incluye el IVA, la incidencia del terreno ni los costos de la figura jurídica del emprendimiento.

Esta cifra representa una de las subas más bajas del último año, contrastando fuertemente con los picos registrados en meses anteriores. No obstante, la presión sobre el bolsillo de los desarrolladores sigue siendo alta si se mira el largo plazo: la variación interanual (comparando con febrero de 2025) se ubicó en un 20,67%.

Al desglosar el índice por rubros, el informe muestra comportamientos dispares. Los materiales lideraron los incrementos con una suba del 1,67% mensual. Entre los productos que más aumentaron se destacan los termotanques (18,64%), la carpintería de madera (8,62%) y la pintura asfáltica (5,14%).

En la vereda opuesta, algunos insumos clave registraron bajas significativas: los artefactos sanitarios cayeron un 17,15%, los ascensores un 9,50% y el hierro redondo un 4,44%.

