Información General |UN DÉFICIT QUE AFECTA EL DISEÑO DE POLÍTICAS EFECTIVAS

Ausentismo escolar: se desconoce su nivel en el país

Aunque Argentina es uno de los países con mayor información educativa de la región, un informe advierte una carencia clave: la falta de datos sobre asistencia de alumnos

Ausentismo escolar: se desconoce su nivel en el país
12 de Marzo de 2026 | 03:09
Edición impresa

Argentina cuenta con una buena base de información sobre su sistema educativo, pero aún arrastra una carencia significativa: la falta de datos completos y sistemáticos sobre el ausentismo escolar. Ese déficit limita la posibilidad de seguir de cerca las trayectorias educativas de los estudiantes y diseñar políticas públicas más eficaces.

La advertencia surge de un informe que analiza la disponibilidad y apertura de datos educativos en once países de la región. El estudio, titulado “Índice de disponibilidad de datos educativos: acceso a la información en países de América Latina”, fue elaborado por especialistas de Argentinos por la Educación junto con investigadores de la UNICEN, la UNIPE y FLACSO.

Según ese trabajo, Argentina obtiene un puntaje de 0,67 en el Índice de Disponibilidad de Datos Educativos, en una escala que va de 0 a 1. Con ese resultado se ubica en el tercer lugar de la región, detrás de Chile (0,95) y Uruguay (0,72), y por encima de Brasil (0,60) y de otros países analizados.

El índice compara tres tipos de información clave: relevamientos escolares, evaluaciones nacionales de aprendizaje y registros nominales sobre ausentismo estudiantil. Cada dimensión se analiza según su cobertura, la frecuencia de actualización y la transparencia con que se publican los datos.

En el caso argentino, el mejor desempeño se observa en los relevamientos escolares —que incluyen información sobre matrícula, cargos y establecimientos— donde el país alcanza un puntaje de 0,84. En cambio, los resultados son más moderados en evaluaciones estandarizadas (0,67) y especialmente en datos nominales sobre ausentismo, donde obtiene 0,49.

Si bien algunas jurisdicciones ya registran la asistencia de los estudiantes con frecuencia diaria, el informe señala que el sistema aún tiene una cobertura limitada. No todas las provincias ni todas las escuelas están incluidas, y la información que se difunde públicamente suele aparecer en informes agregados.

Para los especialistas, esa falta de detalle reduce la capacidad de comprender lo que ocurre dentro del sistema educativo. Así ñ lo destaca Analía Jaimovich, directora de Estudios y Asistencia Técnica en SUMMA.

“El informe llama la atención sobre un tema crucial para el desarrollo de políticas educativas basadas en evidencia en América Latina: la disponibilidad de datos clave sobre resultados de los sistemas educativos tales como acceso, aprendizajes, y ausentismo estudiantil. La disponibilidad de datos nominales de ausentismo y matrícula estudiantil permite hacer un seguimiento detallado de sus trayectorias educativas, información sin la cual es complejo el diseño de políticas y estrategias destinadas a protegerlas”, explica la especialista en Educación.

En la región, Chile lidera el índice con un sistema de información altamente desarrollado y abierto. La diferencia de 0,3 puntos respecto de Argentina implica que su sistema de datos educativos es aproximadamente un 42% más robusto.

La disponibilidad de datos nominales de ausentismo y matrícula estudiantil permite hacer un seguimiento detallado de sus trayectorias educativas, información sin la cual es complejo el diseño de políticas y estrategias destinadas a protegerlas”

Analía Jaimovich Especialista en Educación

 

