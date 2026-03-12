Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Evacuaron Humanidades y Psicología por una amenaza de bomba: los finales se tomaron igual y había presos para rendir

Evacuaron Humanidades y Psicología por una amenaza de bomba: los finales se tomaron igual y había presos para rendir
12 de Marzo de 2026 | 12:50

Las facultades de Humanidades y Psicología de la UNLP vivieron este jueves un momento de extrema tensión a causa de una amenaza de bomba en el edifico realizada en forma anónima.  

Ante la situación, conforme el protocolo correspondiente, las autoridades de la unidad académica ordenaron evacuar el edificio y solicitaron a estudiantes y a todo el personal -docente y nodocente- esperar en el campo de deportes del predio, situado en 122 y 50. 

En horas del mediodía fuentes calificadas reportaron que "hubo un llamado telefónico muy contundente por la colocación de explosivos en uno de los edificio".

"Las facultades aplicaron el protocolo para casos de amenazas por la presencia de explosivos, que implica evacuar a los chicos hacia un sector descampado", explicó.

En horas del mediodía se hizo presente la Brigada de Explosivos de la Policía Bonaerense a fin de llevar a cabo una inspección en el lugar. 

Se informó que la amenaza de bomba tuvo lugar ante la presencia de alumnos que concurrieron a rendir en las mesas de exámenes finales, entre ellos numerosos internos del Servicio Penitenciario Bonaerense. 

Además, ocurrió en momentos en que se concretaban celebraciones de recibida. 

En ese marco, se vivió un momento de revuelo en el que se alteraron las actividades del día de la fecha. 

Desde la Facultad se informó que a pesar de la amenaza de bomba las mesas de exámenes no se suspendieron, sino que fueron trasladadas a otras áreas del predio. 

Este mediodía se esperaba por los expertos en explosivos y por la inspección del predio a fin de llevar tranquilidad a la comunidad universitaria. 

