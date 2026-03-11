Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

En Tolosa, los frentistas califican como "abusivos" los aumentos en la tarifa del agua

11 de Marzo de 2026 | 20:03

Escuchar esta nota

La Mesa Vecinal del Agua en Tolosa manifestó su malestar ante el arribo de las nuevas facturas de la empresa ABSA con incrementos que generaron alarma. Según la denuncia de los frentistas, las boletas registran subas que alcanzan el cien por ciento en un breve lapso de tiempo. Esta situación despertó la indignación de los usuarios, quienes sostienen que los montos no guardan relación con la calidad de la prestación.

Los documentos que aportaron los propios vecinos reflejan una evolución de precios que califican como una "locura". Mientras que en marzo los valores rondaban los 24 mil pesos, las facturas previstas para abril escalan a los 47 mil. La proyección para el mes de mayo resulta todavía más crítica, con montos que superan los 50 mil pesos en la boleta. 

El reclamo de la organización vecinal no se limita al factor económico. Los afectados subrayan que la empresa exige el pago por un servicio que, en muchos sectores, brilla por su ausencia desde hace años. Actualmente, numerosos barrios de la zona sufren la falta total de agua o una presión tan baja que impide llenar los tanques de las casas.

Frente a la intención de la firma de aplicar ajustes bimestrales adicionales, los vecinos se mantienen firmes en su postura de rechazo. Consideran que la medida es un golpe desmedido al bolsillo de los ciudadanos, especialmente cuando la contraprestación por parte de la empresa resulta deficiente o nula en gran parte del territorio.

