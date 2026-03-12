Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $4.000.000: pedí hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 12 de marzo 

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este jueves a distintos beneficios y descuentos en supermercados, ferias y mercados, librerías, entre otros

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 12 de marzo 
12 de Marzo de 2026 | 07:29

Escuchar esta nota

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este jueves 12 de marzo 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, librerías, ferias y mercados.

Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este jueves a los siguientes beneficios

Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este jueves 12 de marzo. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, entre otras rebajas.

Estos son los descuentos para este jueves 12 de marzo con Cuenta DNI:

  • Expoagro del 10 al 13 de marzo: 25% de descuento en puestos adheridos con tope de reintegro en $10.000 por transacción y por persona.
  • Comercios de barrio (incorpora carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de ahorro con tope semanal de $5.000.
  • Especial localidades: 15% y 10% con comercios adheridos con tope de reintegro por comercio, por semana y por persona en $5.000 y $7.000
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento en comercios adheridos. Sin tope de reintegro
  • Changomás: 20% de ahorro sin tope de descuento y con devolución en el acto.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Banfield

En Estudiantes vuelve Núñez y la duda del Cacique está en el medio: ¿cómo va a formar ante Lanús?

El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata

Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas en La Plata

Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles

El Súper Cartonazo ya se juega por $4.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA
+ Leidas

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Banfield

El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata

De no creer: robaron un vehículo con un cadáver

Gimnasia jugó, sufrió y sumó tres puntos vitales ante Banfield

Insfrán dejó una cancha con malos recuerdos: debutó Kadijevic

Por qué Baradel se aleja de la conducción de SUTEBA, tras estar 20 años al frente del gremio docente

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
Últimas noticias de La Ciudad

Largas filas para vacunarse en La Plata, y la Provincia denuncia falta de entrega de dosis pediátricas

El Súper Cartonazo ya se juega por $4.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya

Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas en La Plata
Deportes
Gimnasia jugó, sufrió y sumó tres puntos vitales ante Banfield
El ciclo factura puntos y eso ayuda a convencer
“Nos gustaría terminar mucho más cómodos”
El Heredero hizo otro gol de antología
Insfrán dejó una cancha con malos recuerdos: debutó Kadijevic
Espectáculos
Impactante y sofisticado: Wanda Nara mostró su living inspirado en un hotel cinco estrellas, las fotos
Anamá Ferreira indignada por los comentarios racistas de Carmiña con la platense Mavinga en Gran Hermano
Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles
“El testimonio de Ann Lee”: fervor y éxtasis de una figura controversial
Una historia real, terror, romance y cine nacional, entre los estrenos
Policiales
¿Qué pasó con Axel Retamozo? El joven de La Plata está en coma y el caso, en silencio
Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
Se postergó el juicio por la muerte de Maradona
VIDEO.- Rescató a su pareja de un incendio y está grave
Lo fueron a buscar por disturbios y cayó armado
Información General
Día Mundial del Riñón: el 10% de la población argentina presenta alguna complicación renal
Ausentismo escolar: se desconoce su nivel en el país
Histórica donación de un corazón infantil
El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata
El Gobierno modificó el mecanismo de actualización en las tarifas de gas: de qué trata y cómo afecta a los usuarios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla