Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 12 de marzo 

Largas filas para vacunarse en La Plata, y la Provincia denuncia falta de entrega de dosis pediátricas
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este jueves a distintos beneficios y descuentos en supermercados, ferias y mercados, librerías, entre otros
La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este jueves 12 de marzo 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, librerías, ferias y mercados.
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.
Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este jueves 12 de marzo. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, entre otras rebajas.
Estos son los descuentos para este jueves 12 de marzo con Cuenta DNI:
