El hijo de una histórica jugadora de las Lobas jugó una final en medio de la guerra y contó cómo escaparon del bombardeo en Abu Dhabi

Sergio Pomares
spomares@eldia.com
Escuchar esta nota
En medio de la tensión que atraviesa Medio Oriente por el conflicto bélico en la región, el vóley argentino quedó atravesado por una historia tan inesperada como impactante. El protagonista es Manuel Armoa Morel (23), hijo de la histórica jugadora de Las Lobas Carla Morel, de las primeras referentas de la época dorada del vóley femenino de Gimnasia, quien disputó una final en los Abu Dhabi mientras caían misiles en la zona y horas después debió escapar del país junto a su madre para ponerse a salvo.
La historia comenzó apenas un mes atrás, cuando el jugador argentino aceptó una propuesta para continuar su carrera en el club Al Jazira Volleyball Club, luego de su paso por Guarulhos Vôlei en Brasil. La oportunidad apareció tras un período complejo en el que su equipo brasileño atravesaba dificultades económicas y retrasos salariales, por lo que decidió emigrar al vóley de Emiratos Árabes Unidos.
Lo que nunca imaginó fue que pocos días después, casi al mes, estallaría un conflicto militar que transformaría la región en una zona de extrema tensión. Su madre viajó para acompañarlo y ver la final del torneo local, pero el mismo día del partido la guerra era parte de la realidad.
El sábado 28 de febrero, mientras se preparaban para disputar el encuentro decisivo, comenzaron los ataques con misiles y drones sobre objetivos militares y aeropuertos de Abu Dhabi. Aun así, y pese al clima de incertidumbre, la organización decidió que el partido se jugara. El plantel se trasladó por carretera hasta el estadio y Armoa fue una de las figuras de la final: anotó 30 puntos, aunque el contexto era completamente irreal.
Las horas posteriores fueron aún más angustiantes. Madre e hijo pasaron varias noches prácticamente sin dormir, refugiándose en el baño del departamento y utilizando el segundo subsuelo del estacionamiento del edificio como bunker improvisado mientras escuchaban explosiones y observaban misiles en el cielo. En medio de la tensión, el teléfono emitía alertas permanentes advirtiendo a la población que buscara refugio mientras los sistemas de defensa intentaban interceptar los ataques.
Las familias en Argentina y en distintas partes del mundo seguían cada noticia con preocupación, intentando comunicarse para saber si estaban a salvo. Ante el avance del conflicto, ambos prepararon un pequeño kit de supervivencia mientras evaluaban cómo salir del país.
Finalmente lograron conseguir uno de los pocos vuelos que partían hacia Sudamérica. El trayecto fue otro momento cargado de tensión, ya que los primeros minutos de vuelo eran claves para abandonar la zona de peligro. El avión debía salir del espacio aéreo mientras los ataques continuaban en la región.
Ya a salvo, Armoa decidió compartir en redes sociales una carta en la que relató lo vivido. “Escribo estas palabras con un nudo en la garganta. En el vuelo de Dubái a Guarulhos, mi mamá y yo logramos salir de una región que en cuestión de horas se convirtió en zona de guerra”, expresó el jugador argentino, todavía conmocionado por la experiencia.
También destacó el papel de su madre durante los momentos más difíciles. “En medio del miedo tuve una certeza: la fuerza de mi mamá a mi lado. No tienen idea de todo lo que hizo para que hoy podamos estar contando esta historia que parece una película de terror”, escribió.
El voleibolista cerró su reflexión con un deseo simple pero profundo después de haber vivido días marcados por el miedo y la incertidumbre: que el conflicto termine y que la paz vuelva a imponerse.
