Deportes

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca

ANDRÉS BENITEZ NELLA
Por ANDRÉS BENITEZ NELLA

12 de Marzo de 2026 | 02:43
7

LEANDRO PAREDES

El volante volvió a su mejor versión y fue uno de los más regulares, con buenos pases filtrados, despliegue y además mucho despliegue. Tuvo chances de tiro libre y después ordenó el mediocampo, en momentos donde el partido se disputó más de lo que se jugó. Junto con el partido de Lanús, Paredes volvió a destacarse y sin dudas, es una buena noticia para Boca.

Cerutti dejó la cancha y hay preocupación

VIDEO. "Gimnasia se trajo un triunfazo de Banfield": el análisis de los periodistas de EL DIA

 

4

WEIGANDT TUVO UN PARTIDO PARA EL OLVIDO ANTE SAN LORENZO

El lateral tuvo entrega pero falló varios pases y además perdió la marca en la jugada que generó el empate del Ciclón. Más allá de algunos buenos pases, fue uno de los puntos más bajos que tuvo el equipo.

 

3

ECHAVARRÍA TUVO UNA ACTUACIÓN PARA EL OLVIDO EN EL CLÁSICO

El árbitro tuvo muchas dudas a la hora de los cobros, cortó varias veces las jugadas y además no supo cortar con tarjetas los momentos calientes del partido. Perdió la brújula en todo el partido.

 

------------------------------

 

Agustín Marchesín (5)
Si bien no le llegaron demasiado, no tuvo responsabilidad en el gol de San Lorenzo. Después, achicó bien una chance clara y cortó bien los centros. No estuvo fino a la hora de los saques.

Marcelo Weigandt (4)
Tuvo mucha entrega y buenas salidas, pero sufrió defensivamente en varios pasajes. Perdió la marca que generó el centro para el empate del Ciclón.

Lautaro Di Lollo (5)
Se mostró firme en el primer tiempo, con buenos quites y firmeza en el juego aéreo. En el complemento, no estuvo tan seguro y salió mal en la jugada previa al gol del Ciclón. Sin embargo se acomodó y con un buen cierre, evitó el segundo del rival.

Ayrton Costa (5)
No estuvo cómodo en el partido, más allá de algunos buenos quites. Falló en varias salidas y además tuvo muchas dudas. Por un error suyo, casi el rival lo da vuelta.

Lautaro Blanco (5)
Siempre fue una opción de pase en ataque, pero no estuvo certero en los centros y en los pases. En defensa fue irregular.

Santiago Ascacibar (6)
Tuvo algunas buenas intervenciones, pero le costó conectarse con el equipo. Fue interesante cuando se asoció con Paredes. Y luego de una buena jugada asociada, marcó un golazo para festejar por primera vez en La Bombonera.

Leandro Paredes (7)
Siempre dio la pelota al pie de sus compañeros, con buenos pases entre líneas y hacia las bandas. Por momentos, se pasó de revoluciones con las protestas, pero fue el que intentó algo distinto. Arriesgó con argumentos y hasta se mandó varias veces al ataque.

Milton Delgado (7)
Uno de los más claros en el medio, con entrega y mucha conducción. Generó buenos pases en ataque. Le dio servida la pelota a Ascacibar para su gol.

Tomás Aranda (7)
Rebelde y con mucho despliegue. Le aportó gambeta y chances claras al equipo. Además, cuando tuvo que recuperar, se puso el overol. No paró de correr y fue el desequilibrio del equipo.

Miguel Merentiel (5)
Por momentos estuvo picante, ya que mostró desequilibrio y mucha colaboración en la creación. Después, se desinfló.

Adam Bareiro (5)
Pivoteó bien y aguantó bien las marca del Ciclón. Tuvo una chance clara que pegó en el travesaño. Más allá que colaboró en defensa con el juego aéreo. Se apagó en el complemento.

INGRESARON

Iker Zufiaurre (-)
Jugó pocos minutos.

 

Promedio:
5,50
Noche de fastidio: pese a otro gol de Ascacibar, Boca volvió a defraudar en la Bombonera
