Reconocieron en La Plata a mujeres migrantes por su contribución social y cultural a la Ciudad

La Plata homenajeó y reconoció a 78 mujeres migrantes de la ciudad por su trayectoria, compromiso y rol fundamental en el desarrollo social y cultural, destacando su aporte invaluable al fortalecimiento del entramado comunitario y de las instituciones de colectividades locales. El acto se llevó a cabo en la Sala Auditorio “Estela de Carlotto” del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, donde se realizó la entrega formal de diplomas.

"Hoy reconocemos a estas 78 mujeres migrantes, quienes con su compromiso y dedicación no solo enriquecen nuestro tejido social, sino que también promueven la integración y la diversidad", expresó el intendente Julio Alak. Y ratificó que "a través de sus acciones, construyen una identidad colectiva que nos fortalece como sociedad. Es fundamental poner en valor sus historias y experiencias".

Las mujeres distinguidas representan a instituciones, asociaciones y espacios culturales de las distintas colectividades que forman parte activa de la vida comunitaria platense, promoviendo la integración, la diversidad y la construcción colectiva de identidad a través de acciones sociales, culturales y solidarias.

En el marco de esta iniciativa, y con el objetivo de difundir y poner en valor sus historias de vida, se recopilaron las trayectorias personales y migratorias de las homenajeadas en un material que será publicado próximamente en formato de revista digital, permitiendo acercar sus experiencias a toda la comunidad.

Estuvieron presentes el cónsul general de Italia en La Plata, Pierluigi Schettino; el cónsul general del Perú en La Plata, Iván Rodriguez Benzaquen; la cónsul general de Uruguay en la Región, Lilian Alfaro; el cónsul de la República del Paraguay en La Plata, ministro Omar Fonseca Vera; el agente consular del Estado Plurinacional de Bolivia, José Luis Rodríguez; y el vicecónsul honorario de España, Cristian Gustavo Foyth López.

También participaron del encuentro el jefe de Gabinete de la Municipalidad de La Plata, Carlos Bonicatto; el subsecretario de Colectividades, Luis Sannen; el director de Colectividades, Mauricio Castro; autoridades municipales, representantes institucionales y referentes de colectividades de la región.

LAS MUJERES HOMENAJEADAS

Durante el acto obtuvieron su diploma por su contribución al entramado cultural platense Regina Elsa Madikián, de la Colectividad Armenia Región Capital de la Provincia de Buenos Aires; Selia Cervantes Romero, de la Colectividad Boliviana; Felicidad Mendo Espinoza, de Bolivia Unida; y Felipa Jiménez, de AFUVIC (colectividad boliviana).

Además, fueron homenajeadas Paola Daza Cesgo, de Bolivia Unida - Los Periquitos; Teresa Vargas, de la Fundación Cultural Virgen de Urkupiña; Verónica Villa de Tarija, de Asociación de Fraternidades Folclóricas Andinas Argentina (A.F.F.A.A.); Suelen Rodrigues Pereira, de Pátria Brasil Asociación Civil; y Natalia Cárdenas, del Centro Cultural Violeta Parra.

Del mismo modo, se reconoció a Norma Garrido, del Centro Cultural Víctor Jara; Ángela Rodríguez Hernández, de la Colectividad Colombiana La Plata; Kenelia Katira Guzmán Gómez, de la Asociación Tricolor Colombiana; Luz Marina Feo Herrada, de la Colectividad Cultural Colombiana de La Plata, Berisso y Ensenada; y Santa Ferreyra Lara, del Centro Dominicanos.

También recibieron su reconocimiento Brisa Antonela Peña Sandoval, de la Colectividad Ecuatoriana La Plata; Florinda del Pozo Andolz, del Centro Aragonés; Haydee Piñeiro Freire, del Centro Gallego de La Plata; Justa Ferreras Flores, del Centro de Descendientes Castilla y León; y Karina Viviana Pérez, del Centro Asturiano de La Plata.

Por otro lado, se destacó el rol de María Fernanda Dias Silva, de la Casa de Portugal “Virgen de Fátima”; Paula Lorena Cairo, del Círculo Andaluz La Plata; Patricia Moiguer, de AMIA La Plata; Aldana Cecilia Perona, de la Asociación Abruzzese; Alejandra Sasso, del Círculo Campano de La Plata; Ana Giusti, del Círculo Laziale de La Plata; y Andrea Valdés, del Centro Molisano Sant Elia.

La nómina de homenajeadas continuó con Blanca Miriam Gallerano, del Centro Ligure; Carolina Pignatelli, de la Sociedad Obrera Italiana de Ensenada (SOIE); Eda Luisa Teresa Ongaro, de la Familia Friulana; Fausta Inés Negro, del Círculo Italiano; Gelsomina Plastino, del Centro Lucano de La Plata, Berisso y Ensenada; e Irma Zaffino, del Centro Cultural Bivongesi.

También obtuvieron su diploma Juana Elisabet Signorini, del Círculo Sardo Antonio Segni de La Plata; Lina Ruffolo, del Círculo Calabrés; Lorena De Luca, del Coro Alpino; Luisina Bártoli, del Círculo Siciliano de La Plata; Mabel Edith Costa, de la Unión de Inmigrantes Italiano Argentino (UNITA); María Concepción Mattei, del Círculo Trentino; y María Cristina Paladino, de COMITES.

El listado de mujeres migrantes reconocidas incluyó además a María de Luca, del Círculo Marchigiano; María Rosa Hourbeigt, de la Asociación para la Difusión de la Cultura Italiana; Patricia Margarita Aglietti, del Círculo Toscano; Rosa Graciela Carretto, de PieBA; Sara Beatriz Zocchi, de la Società Italiana di Mutuo Soccorso e Beneficencia; y Solange Lorena Sangangero, del Círculo Pugliese.

Los homenajes también alcanzaron a Celia Cabrera, del Centro Paraguayo La Plata; Daniela Fleitas, de Mi Ángel del Cielo; Darla Melgarejo, del Grupo de Danzas Paraguayas “Néike Jeroky”; Diana Liz Velázquez Samaniego, de la Asociación Civil Centro Institucional Social Comunitario de La Plata; Laura Rodríguez, de “Rayito de Sol”; y Lisa Bogado, del Centro Ebenezer.

Además, hubo diplomas para Lucy Lourdes Romero, de Juventud Colorada; María Alicia Chamorro, de Paraguayito de Tolosa; María Josefina Vera Esteche, del Centro Paraguayo de Los Hornos; Nancy Chávez Castellano, del Centro Cultural ATY “Guasu Ñande Japahape”; María Estela González, del Centro Paraguayo; y María del Carmen Téllez Solano, de la Institución Chincha.

De la misma manera, entre las homenajeadas figuraron Ana Medina, de Despertar Latino; Aracely Delgado Mejía, del Club Libertad Filial La Plata; Celia Valencia Valdivia, de la Colectividad Cusqueña; Corina Gladys Mesía Gotto, de la Asociación Peruana Jauja; Itamar Corra Ocas, de la Asociación Cultural “Las Tres Regiones del Perú”; y Jenny Campos Jara, del Centro Cultural 28 de Julio.

Las autoridades destacaron también a Luz Victoria Dávila Jiménez, de la Asociación “Todas las Sangres Unidas”; María Ochoa, de “Warmi Kuna Manta”; Martha Irene Rondo Laiza, de la Institución Cultural, Deportiva y Social “Peruana Argentina”; Niria Medina, del Taller de Danzas Latinoamericanas; Paola Sachun León, de la Asociación Peruana (AS.PE); y Rosa Núñez Arévalo, de la Asociación de Damas Peruanas.

Finalmente, fueron reconocidas Yessica Pacheco, de Wwancas Indomables; Esmeralda Russi Martínez, del Consejo Consultivo China Zorrilla; María Espinoza Correa, del Consejo Consultivo Joaquín Lenzina; Berrueta María de los Ángeles, del Centro Basko Euzko Etxea; Connie Carrillo, de la Asociación Venezolana de La Plata; Lilia Priscila Garay Casasola, del Círculo de Residentes Peruanos; Marina Mindree Terrones Montoya, de la Asociación Civil “Por Amor a Vos”; y Adriana Elsa Prandi de Kadjo, del Instituto Sociedad Libanesa de La Plata.