Política y Economía |LA COMUNA VOLVERÁ A AMPLIAR LA DENUNCIA PENAL

Más de 15 allanamientos por la venta de lotes ilegales en La Plata

Los dispuso la Justicia, tras la denuncia del Municipio por la oferta de parcelas en área rural. Investigan a inmobiliarias y escribanías

Más de 15 allanamientos por la venta de lotes ilegales en La Plata

Captura de folletos de desarrollo Delsud, ofreciendo lotes / MLP

12 de Marzo de 2026 | 02:56
Edición impresa

La justicia penal de La Plata desplegó ayer un amplio operativo de 16 allanamientos a desarrolladores, inmobiliarias y escribanías que podrían estar vinculadas a la venta ilegal de terrenos en zonas rurales, denunciada por la Municipalidad a fines del año pasado.

Según pudo saber EL DIA, los operativos se realizaron en 16 domicilios, vinculados a ocho entidades diferentes, con el fin de registrar y secuestrar dispositivo electrónicos y documentación, además de realizar requerimientos formales a inmobiliarias y escribanías, en el marco de una causa que investiga los delitos de “desobediencia y estafa” y apunta a determinar la posible comercialización de lotes en emprendimientos inmobiliarios ilegales.

Una de las empresas apuntadas es “Grupo DelSud”, del que fueron allanadas sus oficinas ubicadas en la calle 37 entre 117 y 118 y un departamento en la calle 10, a nombre de Alberto Vila Basualdo.

Otra de las desarrolladoras investigadas por la oferta ilegal de loteos es “Grupo Futuro” de la que la justicia allanó ayer seis domicilios. Uno de ellos ubicado en 168 entre 527 y 528; otro en 159, entre 32 y 33; otro en 182 esquina 36; otro en 37 entre 200 y 203; y también los puestos 23 y 24 del Paseo de Compras de Ruta 36 y 517.

En los lugares se procedió a secuestrar teléfonos celulares, computadoras, tablets, material publicitario, planos, escrituras y documentación notarial, entre otros soportes informáticos y se dispuso ordenar la presentación de documentación a distintas firmas vinculadas al mercado inmobiliario para analizar operaciones de compra y venta de terrenos.

Entre las empresas a las que se les solicitó información figuran Century 21, Inmobiliaria Veimar, Inmobiliaria Urquiza y Four Capital S.A., a las que se les requirió documentación vinculada a operaciones de loteos investigados. El objetivo es analizar escrituras, documentación notarial y registros de operaciones relacionadas con distintos proyectos de loteo, entre ellos desarrollos mencionados como “Bella Vista”, “El Paraíso” y “Los Pinares”, este último ubicado en la zona de Arana.

Los investigadores buscan determinar si las parcelas comercializadas contaban con la habilitación correspondiente y si las operaciones se ajustaban a la normativa vigente, además de establecer el circuito de comercialización y los actores involucrados.

SIGUEN LOS OPERATIVOS Y LA AMPLIACIÓN DE DENUNCIAS

Desde diciembre del año pasado la Municipalidad viene advirtiendo sobre la oferta ilegal de terrenos en zonas de producción rural. Los loteos y desarrollos para viviendas en esa zona, especialmente la que se encuentra en torno a la ruta 36, está prohibida. Los indicadores territoriales que se establecieron a partir del plan de ordenamiento territorial que el año pasado votó el Concejo Deliberante le otorga usos a cada área del distrito y restringe el crecimiento de la zona urbana, que fue avanzando en las últimas dos décadas de forma desordenada sobre el cordón frutihortícola.

Por lo tanto, había explicado la subsecretaria de Planeamiento municipal, Eugenia Rodríguez Daneri, “quien ofrece para la venta una parcela dentro de un macizo rural está incurriendo en desobedencia y estafa, porque está vendiendo algo que el comprado nunca podrá escriturar y donde nunca podrá tener los servicios urbanos habituales”.

En ese contexto, y tras una serie de operativos y la aplicación de multas, la Municipalidad radicó la denuncia penal señalando varios puntos de la zona hortícola. En enero amplió la denuncia y, según adelantó ayer a EL DIA Rodríguez Daneri, volverá a ampliarla en los próximos días con más ubicaciones y actores implicados.

Entre otras zonas, se sumó la oferta por redes sociales de la venta de parcelas en el barrio Santa Marta, ubicado en 141 y 438. de El Rincón.

La funcionaria contó que algunos de los grupos allanados, que fueron mencionados en la denuncia presentada, “ya dieron de baja sus páginas web y los usuarios de las redes sociales donde publicitaban la venta de estas parcelas”.

Rodríguez Daneri reiteró a eventuales compradores que consulten en el sitio web de la Municipalidad o se dirijan a la subsecretaría de Planeamiento, en el Centro de Atención Municipal (CAM), en diagonal 80 y 48.

